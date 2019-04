Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri manifesta tutta la sua incredulità per il calendario della Premier: i Blues lunedì sera scenderanno in campo contro il West Ham, a soli tre giorni dall'importante gara di Europa League contro lo Slavia Praga, per di più in trasferta.

"Non riesco a capire la decisione della Premier League. Non capisco perché dobbiamo giocare lunedì, è molto strano, penso che avrebbero potuto fare di più per le squadre inglesi in Europa".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 14:38