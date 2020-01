Sarri ora ha due preoccupazioni. E non le nasconde

Ormai non c’è solo l’Inter, che peraltro pareggiando sul campo del Lecce ora è scivolata a -4, a contendere lo scudetto alla Juventus. Lo ammette il suo allenatore Maurizio Sarri al termine della sofferta gara con il Parma. “La Lazio è in un momento talmente strepitoso che si spera duri poco…” sottolinea il tecnico dei bianconeri.

“Abbiamo sbagliato le due gare con la Lazio, ma sono state due parentesi – aggiunge -: la squadra è in crescita. Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito, abbiamo avuto il demerito di non chiuderla: come succede spesso in queste occasioni, abbiamo sofferto negli ultimi minuti. Anche perché abbiamo giocato contro una squadra in salute, una squadra fisica, che in certe situazioni è molto pericolosa”.

“Abbiamo cambiato molto rispetto a mercoledì – prosegue Sarri -. Dopo il 2-1 ho voluto dare un segnale ai ragazzi, spingendoli a chiudere la partita per evitare brutte sorprese: non lo abbiamo fatto, e allora ho cercato di riequilibrare la squadra con Douglas Costa”.

“L’unico problema di Rabiot è che in questo momento sta giocando a destra, per il resto lui può starci tranquillamente in un rombo – sottolinea poi Sarri -. Ramsey faceva spesso il trequartista all’Arsenal. Sono due ragazzi che vengono da un altro ‘mondo’, non si sono allenati tantissimo, ma mi sembrano in crescita”.

“Basta un po’ di passività in meno, eravamo tutti fermi sia fisicamente che mentalmente in occasione della rete che abbiamo subito da Cornelius. Bisogna essere molto più attivi, stasera abbiamo preso un gol contro una squadra specialista in questo genere di situazioni. Possiamo far meglio a livello di intensità mentale, ma anche nella gestione di alcuni momenti della gara. Preferisco prendere un gol in contropiede piuttosto che palleggiare in area di rigore” conclude il timoniere dei campioni d’Italia.

