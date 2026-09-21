Sarri provoca: "Aboliamo il Var!". Ha ragione o è un'ipotesi insensata? Vota il sondaggio

L'Atalanta reclama un rigore per una trattenuta apparsa chiara al replay, Sarri lancia la provocazione: "A sto punto aboliamo il Var". Ha ragione lui?

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Minuto 30° di Juve-Atalanta. Sull’1-0 per i bianconeri, Rowe si incunea nell’area avversaria, converge verso il centro per tirare in porta ma cade per terra. L’arbitro Zufferli fa proseguire. Nei minuti successivi iniziano le revisioni al rallentatore ed appare evidente come l’attaccante dell’Atalanta non cada da solo. La sua maglietta è palesemente tirata da Kalulu alle sue spalle. Contatto però che il direttore di gara reputa regolare o comunque non punibile con un calcio di rigore. La sala Var, fino a pochi mesi estremamente solerte a indicare anche il minimo sfioramento tra giocatori, stavolta tace. Motivo: è una decisione di campo. Se Zufferli ha visto così, vuol dire che il contatto non è sufficiente per la concessione di un rigore. Punto.

Ognuno si è fatto un’opinione su questo caso in particolare: sia chi è al di sopra delle parti, sia chi non lo è, sia chi è competente, sia chi ama commentare dicendo la sua a prescindere.

Piaccia o non piaccia, questa è l’applicazione del nuovo indirizzo arbitrale di Orsato, che si è dato l’obiettivo di eliminare i rigorini e le decisioni cervellotiche di chi analizza i fermoimmagine invece di valutare la vera azione di gioco. Decisioni che arrivavano dopo anche 5 minuti di valutazione, con il risultato di spezzettare la partita e falsarne i contenuti agonistici. E soprattutto scontentando sempre tutti, al punto che da più parti ormai si mugugnava sulla imparzialità del Var. L’arbitro è tornato il vero direttore di gara, prende le sue decisioni in base a quello che vede e il Var interviene solo a supporto. Poi capitano casi in cui sarebbe stato meglio un intervento più deciso della tecnologia e tutti a protestare. Tra questi pure Sarri che sul caso Rowe-Kalulu ha sentenziato: “Come si fa a non vedere un rigore così? A questo punto aboliamo il Var”. Una provocazione sicuramente. Uno sfogo a caldo per una sconfitta maldigerita, probabilmente. Ma una battuta che va a toccare un nervo scoperto. Perché il Var, invasivo all’eccesso come prima, silente e quasi accessorio come oggi, non piaccia a tutti è cosa nota. Ma come sarebbe il calcio di questi tempi senza il Var? Prendereste seriamente in considerazione l’idea/provocazione di Sarri di abolirlo (e tornare a come si arbitrava fino a 10 anni fa)? Lo vorreste più collaborativo ma solo per le cose macroscopiche e gravissime? Vi va bene così com’è più o meno perché ormai senza Var non si può stare?