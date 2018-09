Sarri rallenta Klopp, Guardiola ringrazia

Sfuma allo scadere il sogno di Maurizio Sarri di infliggere la seconda sconfitta in tre giorni al Liverpool di Jürgen Klopp, dominatore dei primi passi della stagione inglese. Dopo il colpaccio ad Anfield in Coppa di Lega, a Stamford Bridge la sfida al vertice della Premier fa felice solo Guardiola, che aggancia i Reds al primo posto a quota 19 punti, due in più del Chelsea, complice l’1-1 finale, sancito dal pareggio allo scadere di Sturridge.

Risultato giusto, perché dopo il vantaggio dei blues firmato Hazard al 24’ del primo tempo al termine di una bella azione in verticale rifinita da Kovacic, il Chelsea ha sofferto gli attacchi insistiti del Liverpool, tradito solo da un Salah fuori forma e sostituito, ma sfortunato sul salvataggio sulla linea di Felipe Luiz su Firmino.

Chelsea mai così in difficoltà anche nel possesso palla e punito all’ultimo secondo dopo aver fallito il raddoppio con Hazard, ma Sarri esce dal campo soddisfatto: "Sono dispiaciuto perché il pareggio è arrivato alla fine, ma la prestazione della squadra mi ha soddisfatto, abbiamo giocato con qualità e intensità contro un top team" ha detto l'ex allenatore del Napoli.



SPORTAL.IT | 29-09-2018 23:15