Sarri resta ma è sulla graticola

Maurizio Sarri resta alla guida del Chelsea. Nonostante la batosta subita a Manchester dal City (impietoso 6-0), il tecnico toscano rimane sulla panchina dei Blues, almeno per ora. La squadra è tornata ad allenarsi in vista dell'Europa League, ma prima si è confrontata con l'allenatore e lo staff dopo il disastroso ko che neanche Sarri sembra essere in grado di spiegare.

L'ex mister del Napoli è nel mirino dei tabloid, tutti schierati contro di lui, e dei tifosi, mentre è da registrare la freddezza del patron Roman Abramovich, molto infastidito per la situazione venutasi a creare. Non mancano gli attacchi di tifosi e stampa nei confronti dei giocatori, e della proprietà stessa: ormai da anni il Chelsea naviga a vista, senza un progetto di medio-lungo termine.

SPORTAL.IT | 11-02-2019 17:05