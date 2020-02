La Juventus al lavoro in vista della partita di campionato di sabato contro la Spal. Maurizio Sarri in allenamento ha dovuto fare a meno di Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain: il centrocampista bosniaco ha svolto una seduta personalizzata, mentre il Pipita ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia.

Rabiot è invece tornato in gruppo e ha preso regolarmente parte alla seduta.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 15:57