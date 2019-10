Sarri: "Ronaldo migliora tutti"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato di Cristiano Ronaldo: "È motivo di soddisfazione e di orgoglio, ha una mentalità straordinaria e sa imporre obiettivi a sé stesso e alla squadra. Quando ha segnato il 700° gol stava pensando all'800°. Penso sia importante per tutti noi che gli viviamo intorno perché è contagioso. Mi fa capire che è nella mentalità la differenza: ha qualcosa in più".

Le difficoltà di Rabiot: "Giocare con continuità aiuta tutti i giocatori. Quando ci sono rose così folte è difficile per tutti però. L'aspetto più positivo del ragazzo è che è stato un mese senza giocare poi è tornato in campo ed era migliorato, quindi si può crescere anche durante gli allenamenti e di questo ne sono contento".

SPORTAL.IT | 21-10-2019 16:05