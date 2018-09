Sarri sa solo vincere, Alisson fa tremare Klopp

Sabato di gol ed emozioni in Premier League. Chelsea e Liverpool continuano la marcia spedita in testa alla classifica a punteggio pieno. Dodici punti in quattro partite, ma superare Bournemouth e Leicester non è stato facile.

Sarri vince 2-0, ma il poker si materializza solo negli ultimi 20’, grazie al decisivo ingresso di Pedro, in gol prima di Hazard, mentre Klopp resta in attesa dei gol di Salah, ringrazia Mané e Firmino, ma impreca per l’erroraccio di Alisson, che esagera nel dribbling su Iheanacho, spalancando la porta a Ghezzal. I Reds comunque la spuntano 2-1 e sperano nella cabala: era dal 1990 che il Liverpool non vinceva le prime quattro, poi fu trionfo in campionato.

Il Manchester City insegue due punti dietro: il 2-1 al Newcastle di un Benitez a rischio esonero è firmato da Sterling e Walker.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 23:45