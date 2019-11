Sarri si aspetta un derby da battaglia

“Mi aspetto un Torino con grandi motivazioni” il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, sa che non lo attende una sfida come le altre.

“Cercherò di viverla più serenamente possibile, anche se è chiaro che non è una partita normale. Vale più per il Torino, ma anche per noi non è come le altre, perché oltre al significato dei punti ne possiede anche un altro” aggiunge il toscano.

“Mazzarri è un allenatore che merita grandissimo rispetto perché ha sempre fatto benissimo, Torino compreso: non ci si può far condizionare da due partite. Ho grande stima e credo ce l’abbia la maggior parte dei tifosi del Torino” conclude Sarri.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 16:21