Sarri tiene sulla graticola Dybala

Paulo Dybala chiede spazio e il suo allenatore lo comprende, anche se non gli promette nulla. "Non lo avrei inserito mercoledì con l'Atletico Madrid in Champions League. L'argentino non è ancora al top della condizione anche se può sicuramente darci una mano" dice Maurizio Sarri in conferenza stampa.

Contro il Verona ai campioni d'Italia servono i tre punti per riprendere la marcia dopo lo scialbo pareggio conquistato a Firenze. "Vediamo la situazione perché dobbiamo preparare la partita con gli scaligeri con un solo allenamento. In Italia abbiamo un po' la fissa di questo turnover" chiosa il tecnico bianconero.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 18:03