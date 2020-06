Sarri trova il primo colpevole, anche i tifosi lo scaricano

C’eravamo tanto amati. Ma ora le cose sono decisamente cambiate. Quando arrivò alla Juventus Maurizio Sarri pensava di avere in Pjanic il suo “Jorginho“, un play dalla qualità anche superiore a quella dell’italo-brasiliano che ebbe al Napoli e al Chelsea. Un giocatore che nella sua testa avrebbe dovuto toccare 150 palloni a partita e diventare il fulcro del gioco della sua Juve. Progetti rimasti nel mondo delle idee perché il regista è entrato in una crisi involutiva e per di più si sono rotti anche i rapporti personali tra i due.

Pjanic paga per tutti dopo ko in coppa Italia

Sarà proprio Pjanic a pagare per tutti dopo la sconfitta col Napoli in coppa Italia. Sarri gli aveva dato fiducia sia col Milan sia contro gli azzurri ma in entrambe le gare il bosniaco ha lasciato assai a desiderare. Non è un mistero che con la testa il giocatore sia già a Barcellona.

Tra Pjanic e Sarri ci sono stati momenti di tensione

Sarri avrebbe già voluto mandare Pjanic in panchina a Roma, nella finale di mercoledì sera persa ai rigori, ma l’infortunio di Khedira nella rifinitura glielo ha impedito. I rapporti tra Pjanic e Sarri sono freddi da tempo, risalgono già alla sconfitta di Lione in Champions, all’indomani della quale ci fu un primo confronto tra i due e la bocciatura del bosniaco nella partita dell’8 marzo contro l’Inter.

In queste settimane, inoltre, non ci sono stati chiarimenti e, anzi, in un allenamento c’è stato anche un momento di tensione tra calciatore e allenatore.

Anche i tifosi della Juve scaricano Pjanic

Per una volta anche i fan bianconeri sono d’accordo con Sarri . Sui social arrivano solo critiche nei confronti di Pjanic: “Pjanic non è molto adatto al gioco di Sarri, che non ne esalta le qualità creative migliori, fra cui il lancio lungo, e si deprime in un gioco di tessitura alla Jorginho. E se gli togli le punizioni per Ronaldo. Poi sarà anche fuori forma”.

C’è chi scrive: “C’è un certo Pjanic, quello che non gioca da Juve dal 2019, che sui social però non si perde un post sul Barcellona e su Messi per mettere cuori”. Un altro tifoso osserva: “Mi dispiace dirlo ma trascina i piedi da inizio campionato. Centrocampo da rifondare ad esclusione di Benta. A mio parere”, oppure: “Secondo me verticalizza più Bonucci che lui”.

La bocciatura è totale: “Anche se tocca 150 palloni, li passa tutti all’indietro. Non fa mai una verticalizzazione. È un giocatore con poca personalità” oppure: “Non un regista. Non un top. Una semplice ciliegina in più, peccato che a noi serva un super in quel ruolo” e infine: “Il problema non è quanti palloni tocca ma che non ne trasforma in qualcosa di importante nemmeno mezzo…”.

SPORTEVAI | 21-06-2020 10:00