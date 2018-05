Sarri va al Chelsea e prepara uno sgarbo alla Juventus

Maurizio Sarri è virtualmente il nuovo tecnico del Chelsea: prende il posto di di Antonio Conte, fresco trionfatore in Fa Cup.

L’allenatore toscano, liquidato dal Napoli che ha preso Carlo Ancelotti per la prossima stagione, ha trovato un accordo con il club Blues sulla base di un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Il pagamento della clausola al club partenopeo e la questione bonus sono gli ultimi nodi da sciogliere prima di rendere il tutto ufficiale.

Nel vertice tenuto con Abramovich dalla durata di 7 ore, Maurizio Sarri ha già avanzato le sue prime richieste di mercato: l’obiettivo dell’ex Empoli è portare con sé alcuni di coloro che hanno fatto benissimo con lui nei tre anni in Campania.

Il pallino principale di Sarri è il difensore Kalidou Koulibaly ma il tecnico non vorrebbe fare a meno nemmeno di Hysaj e Zeilinski. Prelevare questi ultimi è sicuramente più facile in virtù delle clausole rescissorie inserite nei rispettivi contratti.

Con 115 milioni di euro, certamente non una cifra bassa, i Blues potrebbero aggiudicarsi l’accoppiata Zielinski-Hysaj. Più complicato arrivare al centrale senegalese che De Laurentiis non valuta meno di 80 milioni di euro.

Sotto banco Sarri avrebbe chiesto ad Abramovich anche un colpo da novanta per l’attacco: stiamo parlando dello juventino Gonzalo Higuain.

Sarri sarebbe felice di riaverlo con sé anche per fare uno sgarbo ai nemici della Juventus che cederebbero il Pipita solo a fronte di una offerta da 50 milioni di euro. Il Chelsea ha però una carta da giocarsi: Alvaro Morata.

Lo spagnolo vuole lasciare l’Inghilterra e tornerebbe volentieri in Italia: qualcosa in questa direzione si è già mosso come hanno dimostrato le foto circolate in rete nei giorni scorsi che ritraggono Morata e Fabio Paratici, ds della Juve, a pranzo insieme a Milano.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 17:35