Sarri verso la Juventus, De Laurentiis dice la sua

Maurizio Sarri è il candidato numero uno a sedersi sulla panchina della Juventus. Un solo anno lontano dall'Italia, insomma, per il tecnico che dopo il boom dell'Empoli si presentò al grande calcio negli anni del Napoli. E i complimenti riscossi nell'arco dell'esperienza all'ombra del Vesuvio lo hanno condotto fino al Chelsea, con cui ha vinto l'Europa League ma da cui è già pronto a separarsi. E nella sua vecchia città non tutti hanno preso bene gli ultimi sviluppi di mercato.

Dopo le parole di Lorenzo Insigne (convinto che a Torino Sarri farebbe male), sono anche arrivati i commenti di Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha parlato da Malta, dove si trovava per la riunione dell'Eca, e ha detto la sua a proposito di Sarri: "Da questa vicenda mi ritengo completamente distaccato. La mia opinione è che, dopo aver compiuto diciotto anni, il conseguimento della maggiore età permette a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Tutto qui".

Parole dure, dunque, quelle di De Laurentiis. Che però si è anche detto assolutamente convinto del progetto in corso: "Noi siamo l'unico club, credo, che in questo momento non sta attraversando una rivoluzione interna. Avremo Carlo Ancelotti per altri due anni e con lui possiamo costruire tante cose belle".

Quindi qualche cenno di calciomercato: "Di calciatori ne abbiamo talmente tanti che prima di comprarne altri, dobbiamo farne uscire qualcuno dalla nostra compagine. Ci siamo comunque mossi prima degli altri assicurandoci Di Lorenzo, un giocatore che sulla fascia destra può fare un ottimo lavoro. Attaccanti? Ne abbiamo a iosa, quindi prima di comprare dobbiamo stabilire chi sia in uscita. Eventualmente ci potrebbe servire un centravanti e un terzino sinistro, ma abbiamo visto come Ghoulam abbia perfettamente recuperato dopo i problemi della passata stagione".

SPORTAL.IT | 08-06-2019 12:03