Sarri vince il derby, bene anche Buffon

Due su due per Maurizio Sarri in Premier. Il suo Chelsea resta a punteggio pieno grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Arsenal in uno dei più classici derby del campionato inglese. I Blues partono forte e dopo venti minuti sono avanti 2-0 grazie alle reti di Pedro e Morata. I Gunners però sfruttano le difficoltà difensive della squadra di Sarri e nel finale del primo tempo firmano la rimonta lampo con Mkhitaryan e Iwobi. Ma nella ripresa il neo entrato Hazard indovina l'assist per il gol della vittoria di Alonso.

Sorride anche un altro ex della serie A, Gigi Buffon: il Psg, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-0 (gol di Roux), riesce a ribaltare la situazione con Neymar e la doppietta di Mbappé, entrato nella ripresa. L'ex portiere della Juventus è decisivo con una grande parata su Coco quando il Psg era sotto.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 21:10