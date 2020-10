Sarri: voglia matta di allenare la Fiorentina

Arrivano altre indiscrezioni sul possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Fiorentina. Guido Vaciago di Tuttosport ai microfoni di Radio Punto Nuovo riporta i dettagli della risoluzione del contratto con la Juventus: il mister toscano prenderà i 6 milioni di euro netti di quest’anno e rinuncerà invece all’opzione per il terzo anno, quindi a 2,5 milioni di euro circa.

Sarri non vedrebbe l’ora di allenare la Fiorentina, la sua squadra del cuore, per coronare la sua carriera. Beppe Iachini dopo gli ultimi risultati sembra più saldo, ma i viola sono pronti a non farsi sfuggire l’occasione e seguono attentamente la situazione dell’allenatore di Figline Valdarno.

