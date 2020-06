Sarri vuole riabbracciare Pedro: si può chiudere gratis

Si chiama Pedro Rodriguez Ledesma, il grande calcio l'ha conosciuto con il nome di Pedrito ma ormai tutti lo chiamano semplicemente Pedro. Ed è proprio lui il nome nuovo su cui punta la Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Cresciuto nella cantera del Barcellona e per otto stagioni in prima squadra con i blaugrana, dal 2015 l'attaccante milita nel Chelsea e proprio a Londra ha già avuto modo di lavorare con Maurizio Sarri. Proprio il tecnico toscano, ora alla Juventus, potrebbe ricavarsi un ruolo centrale nell'operazione, dato che Pedro è pronto a liberarsi a parametro zero dai Blues, non sembra intenzionato a fare ritorno in Spagna ma soprattutto è seguito anche dalla Roma.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 20:16