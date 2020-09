Sasha Djordjevic avverte i suoi

Sasha Djordjevic ha presentato la sfida di Eurocup: senza Teodosic la Virtus giocherà in trasferta con il Lietkabelis Panevezys.

“Affronteremo una squadra che ha dimostrato di essere in forma e che ha alzato la propria forma fisica vincendo in trasferta contro lo Zalgiris – ha detto il serbo -. Dopo le due sconfitte iniziali, nell’ultima gara ha giocato con l’intensità tipica delle squadre lituane e per questo motivo dovremo essere molto attenti. Sono molto fisici, giocano la classica pallacanestro lituana, con molti tiratori, tanta corsa e tanta energia; mi aspetto una partita molto fisica. Dovremo rispondere con le nostre armi, giocando la nostra pallacanestro. Se vogliamo vincere dovremo essere pronti mentalmente ad affrontare per tutti i 40′ minuti una gara tosta”.

OMNISPORT | 29-09-2020 15:53