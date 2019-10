Sasha Djordjevic è un fiume in piena

Sasha Djordjevic è contento per il successo di Brescia che consente alla sua Virtus Bologna di restare in testa alla classifica a punteggio pieno ma molto meno dell’arbitraggio.

"Il nervosismo si è fatto sentire anche per ingiustizie incomprensibili subite – si legge su basketuniverso,it -. Devo dirlo, ho visto chiamate erronee da parte degli arbitri. Vorrei rivedere la partita, una partita che non se la merita la Virtus e il signor Segafredo, ho visto molti falli non fischiati a Teodosic. Chiudiamo la serata con una bella sensazione, cioè avere una squadra che lotta, che è unita e ha anche il supporto cruciale dei tifosi e del presidente e che resta sul pezzo in questo processo continuo".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 23:19