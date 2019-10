Sasha Djordjevic ha un piano anti Varese

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic presenta così la sfida contro Varese: "La gara di domani non sarà facile, Varese è una squadra forte, competitiva, che gioca con grande intensità: una squadra che rispecchia le qualità e il carattere del proprio allenatore. Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari e per questo ritengo che sarà una gara tosta; nonostante sia solo l’inizio del campionato e il cammino sia ancora lungo, la posta in palio per entrambe le squadre è molto alta".

Il tecnico serbo spiega come affrontare i lombardi: "Varese cercherà di metterci in difficoltà a livello tattico e noi dovremo essere bravi a capire in anticipo i loro movimenti e le loro giocate. Partendo dalla difesa, che è il nostro punto di forza, scenderemo in campo per vincere. Per fare ciò sarà fondamentale la spinta dei nostri tifosi, il nostro Palazzo deve diventare un fortino inespugnabile per ogni avversario che affronteremo".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 15:33