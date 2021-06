Sasha Djordjevic lascia la Virtus Bologna

La Virtus Bologna ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’addio dell’allenatore Sasha Djordjevic, che con le V Nere ha appena vinto il sedicesimo successo della storia della squadra. Ecco il testo del comunicato a firma dell’amministratore delegato del club Luca Baraldi.

“Grazie Sasha,

Grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club.

Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in Casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale”.

OMNISPORT | 15-06-2021 14:16