Sasha Djordjevic mette i puntini sulle 'i'

“Ci stiamo giocando l’entrata nei playoff in un bellissimo finale di campionato, ci aspetta una Final Four assolutamente meritata. E’ normale aver lasciato qualcosa in campionato, per disputare una ottima Champions League. Non parlo di turnover, fino al giorno della partita, e quello che si sente dire non corrisponde alla verità. Quello che conta e che mi fa essere ottimista per questa partita è la maniera in cui ci alleniamo. Penso che abbiamo il carattere per uscirne fuori, con una bella prestazione che possa farci ritrovare la consapevolezza nei nostri mezzi in vista dei prossimi impegni, sia in campionato che in una Final Four molto esigente”. A dirlo il coach della Virtus a poche ore dalla sfida di Reggio Emilia, come riportato dal sito ufficiale della società felsinea.

“Da tanto non si vince a Reggio Emilia, ho letto. Un dato di fatto, ma non significa niente in un derby con tanto fascino, su un campo bello e con gente competente. A Reggio si gioca un basket ad alto livello, anche per merito di chi oggi lavora qui. Andiamo lì con grande rispetto, consapevolezza nei nostri mezzi, e una grandissima voglia di tornare a casa con una vittoria” aggiunge il serbo.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 19:04