Sasha Djordjevic non dimentica

Sasha Djordjevic, coach della Virtus Bologna, è stato ospite della diretta live di Eurodevotion.

"Abbiamo scommesso su un campione come Teodosic – ha sottolineato -: ha fatto crescere gli altri e tutto un ambiente che ha capito che si cresce attorno ad uno come lui. Da lì la gente si innamora, i media scrivono. Siamo accessori come gli spoiler sulle macchine: non bastano quelli, è necessario che ci sia una base ed allora possiamo rendere la macchina più bella".

"Quella di Belgrado è stata una serata di cui sarò eternamente grato: quei 18 mila non sanno quanto orgoglioso mi hanno reso e rimango in debito con loro. Il Partizan è sicuramente la mia squadra del cuore" ha aggiunto il serbo.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 10:32