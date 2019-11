Sasha Djordjevic non gradisce le 17

Sasha Djordjevic non gradisce che si scenda in campo alle 17, come succederà alla sua Virtus a Reggio Emilia. “Giocherei sempre di sera, cambiare orario non aiuta né le squadre né i tifosi – ha detto il serbo -. Cambiare non aiuta nella continuità e nella preparazione fisica dei giocatori”.

Contro i biancorossi, in un PalaBigi esaurito in ogni ordine di posti, non sarà facile continuare la striscia positiva in campionato. “Reggio è una buona squadra, ha svolto un’ottima campagna acquisti e ha aggiunto esperienza dal punto di vista del playmaking. Sono profondi, atletici e ben allenati da coach Buscaglia: non sono sorpreso dal loro rendimento, hanno tutte le carte in regola per essere dove sono. Buscaglia ha ottenuto eccellenti risultati con le squadre grazie al loro difensivismo, inoltre dovremo fare attenzione alla loro pericolosità in campo aperto” ha aggiunto Djordjevic.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 18:06