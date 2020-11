Sasha Djordjevic può finalmente sorridere

La Virtus si impone a Krasnodar 89-83 con il Lokomotiv, consolida il primato in classifica nel girone C di Eurocup, e Sasha Djordjevic non nasconde la propria soddisfazione. “Una vittoria importante per noi, ogni vittoria nel nostro percorso è importante” osserva.

“Abbiamo giocato un’ottima partita difensiva – aggiunge il coach bianconero -. Teodosic ha guidato la fase offensiva molto bene e abbiamo avuto buone letture di gioco. Non appena il Lokomotiv ha messo pressione su di noi nel terzo quarto con qualche tripla, siamo calati, ma abbiamo ritrovato il nostro gioco partendo dalla difesa, finendo la partita nella giusta maniera. Sono molto contento per la vittoria”.

OMNISPORT | 11-11-2020 20:22