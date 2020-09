Sassari ancora a punteggio pieno

Sassari vince ancora nel girone D della Supercoppa LBA. Dopo il successo all’esordio contro la Virtus Roma, la Dinamo si impone anche contro Pesaro al GeoVillage di Olbia: 86-71 il risultato finale in favore degli uomini di Gianmarco Pozzecco.

I più brillanti tra i sardi sono Pusica e Spissu, con 18 e 17 punti a testa. Per la squadra di Repesa 14 punti di Robinson e 13 di Delfino.

“Sono felice della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo giocato una partita vera: sono però estremamente preoccupato perché non riesco a capire certe cose e faccio fatica a gestire situazioni come questa. Siamo ai primi di settembre e siamo in una situazione preoccupante: Stefano si è rifatto male, abbiamo altri tre giocatori fuori e questo non lo dico per piangere, ma perché siamo in mezzo a una competizione ufficiale. L’aspetto sportivo per ora prevale ancora, ma la situazione sanitaria in questo momento non è delle migliori: siamo contenti per lo sport, ma per uno che si prende cura dei miei giocatori come me è impossibile, o almeno cerco di renderlo un po’ possibile”, le parole di Pozzecco, riprese da centotrentuno.com.

OMNISPORT | 05-09-2020 19:38