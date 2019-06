Sassari: ecco le offerte per Thomas e Cooley

Rashawn Thomas e Jack Cooley lasceranno la Sardegna nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centro dell'Illinois ha ricevuto una proposta dal Ryuku, club giapponese che ha messo sul piatto un contratto da 500mila dollari con successive opzioni. Sardara vorrebbe tenerlo, ma Cooley ha ormai deciso.

Per Thomas è forte l'interesse dello Zalgiris Kaunas: difficilmente i sardi riusciranno a trattenerlo. Per quanto riguarda Polonara, in scadenza di contratto, Venezia è sempre in agguato.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 08:36