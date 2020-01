Sassari ko, Pozzecco incolpa il viaggio

La Dinamo Sassari cade in Champions League, battuta nelle Fiandre da Ostenda con il finale di 88-82. E a partita conclusa Gianmarco Pozzecco ha provato a commentare la prova dei suoi.

"Loro hanno giocato una partita tosta e hanno meritato di vincere, noi invece eravamo un po' stanchi – la sua analisi -. Siamo arrivati qui direttamente da Pistoia, viaggiando tanto. Il lungo spostamento ci ha un po' frustrati e non abbiamo giocato con la stessa intensità di sempre. Niente di grave però, visto che in campionato restiamo secondi in classifica e nel girone di Champions League siamo primi e secondi. Non cambia niente, l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare a giocare il nostro basket".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 23:14