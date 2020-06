Sassari raddoppia: preso anche Burnell

Dopo Vasa Pusica, Jason Burnell. Giorni di mercato incandescenti per la Dinamo Sassari che sta per chiudere due colpi in entrata. Il cestista serbo di Pesaro sta per dire sì ai sardi, che hanno trovato l'accordo anche con l'ala di Cantù.

Come riporta Sportando, Burnell avrebbe definitivamente sciolto le riserve e ha accettato l'offerta annuale della Dinamo, preferendola a quella della Fortitudo Bologna. In Brianza Burnell ha ottenuto una media di 11.7 punti e 5.2 rimbalzi a partita.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 12:30