Sassari, subito Poz: rimonta mozzafiato

Rimonta mozzafiato della Dinamo Sassari, che alla prima di Pozzecco in panchina si qualifica alle semifinali della Final Eight battendo Venezia 89-88 all'ultimo respiro.

Gli orogranata partono con le marce alte, soprattutto grazie a Tonut, per poi riuscire ad allungare quando Daye piazza tre triple consecutive dall’angolo (23-16 all’8’), mentre i sardi non colpiscono mai dall’arco e sbagliano anche molto da sotto, nonostante il dominio a rimbalzo. Un altro canestro pesante di Stone sulla sirena regala ulteriore spinta ad una Reyer, che sale ad un quasi perfetto 8/11 da 3, quando Haynes aggiorna il massimo vantaggio (37-23 al 13’). La Dinamo prova a correre, con pochi risultati, e dall’altra parte si scalda anche Bramos, per partecipare al festival della tripla.

Il +16 dell’intervallo lungo è la logica conseguenza di quanto visto sul parquet ed il ‘bombardamento’ lagunare prosegue anche ad inizio ripresa, quando altre tre conclusioni pesanti valgono un nuovo allungo, fino al 72-52 del 26’, firmato da uno spettacolare contropiede concluso con l’appoggio vincente dell’eroe dello scudetto 2017. Finita? No, perché la Reyer abbassa la guardia troppo presto e Sassari ne approfitta per accorciare, tornando a -9 (75-66 al 30’) con Pierre. I fantasmi delle precedenti eliminazioni arriva per i lagunari ed il parziale sardo prosegue, spinto anche dai numerosi tifosi giunti a Firenze, fino al clamoroso sorpasso (78-79), firmato da Thomas. De Raffaele prova la carta De Nicolao (mai utilizzato in partita) ed il playmaker lo ripaga con una tripla pesantissima, riportando i suoi anche a +5, ma è ancora brivido finale. Haynes e Pierre fanno 1/2 ai liberi, ma sulla lotta a rimbalzo c’è ancora palla per Sassari con 3”3 da giocare e Cooley mette il canestro della vittoria, per una clamorosa qualificazione alle semifinali.

In collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 15-02-2019 20:05