Sassari trionfa nell'anticipo

Nell'anticipo di mezzogiorno, il Banco di Sardegna Sassari conquista il “Derby di Europe Cup” contro la Openjobmetis Varese per 71-60. Vittoria più netta del punteggio per la squadra di Esposito, contro i lombardi che chiudono il primo tempo con solo 18 punti a referto e non riescono a dar seguito a una fiammata nel terzo quarto ispirata da un ottimo Aleksa Avramovic.

In casa Dinamo decisivo è Scott Bamforth: l’esterno naturalizzato kosovaro firma ben 24 punti con 5/9 da 3, guidando Sassari al primo successo in campionato. Bene anche Polonara (15 e 8 rimbalzi), Gentile (12 con 4/5 da 3) e Thomas (10 punti, 15 rimbalzi e 6 falli subiti). A Varese non bastano i 19 (14 nel 3° quarto) di Avramovic, con 4/7 da 3; l’unico altro giocatore dei lombardi in doppia cifra è Ronald Moore, 18 punti ma con 8/19 dal campo.

Avvio equilibrato al Palaserradimigni, con due triple di Bamforth che sbloccano una Sassari troppo imbrigliata. È la miccia che accende la partita: un parziale di 11-0 fa scappare i sardi, con Varese che si sblocca allo scadere del primo quarto con due liberi di Ferrero. Nel secondo quarto continuano le difficoltà offensive di Varese (7/31 dal campo, 1/14 nei primi 20’) ma Sassari non riesce ad andare oltre il +13 (31-18), visto che solo Bamforth (4/7 da 3 all’intervallo) trova continuità dalla lunga distanza (1/9 per gli altri della Dinamo).

Nel terzo quarto si sblocca Aleksa Avramovic: il talento serbo segna 13 punti in 3’ e riapre completamente i giochi, ma Sassari mantiene le distanze grazie a un Gentile molto preciso dalla lunga distanza (l’ex Virtus segna i primi quattro tentativi dall’arco della sua partita). Dopo 30’ è +7 per i sardi, ma la rimonta di Varese non riesce ad andare oltre: in avvio di ultimo periodo Natali firma il -5, ma Thomas e Bamforth la chiudono per la Dinamo, che conquista il primo successo stagionale in campionato.

SASSARI: Bamforth 24, Petteway 2, Devecchi, Parodi 2, Magro 2, Pierre, Gentile 12, Thomas 10, Polonara 15, Diop, Cooley 4. Coach: Esposito

VARESE: Archie 2, Avramovic 19, Gatto ne, Iannuzzi, Natali 3, Scrubb 7, Verri ne, Tambone, Cain 5, Ferrero 6, Moore 18, Bertone. Coach: Caja

Parziali quarti: 16-8, 15-10, 21-27, 19-15

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 14-10-2018 14:30