Sassari, vittoria epica al Forum. Milano sotto 2-0

La Dinamo Sassari si impone ai supplementari in una spettacolare gara 2 al Forum e vola sul 2-0 nella serie di semifinale contro Milano, sconfitta 112-101. Il Banco di Sardegna Sassari vede la finale scudetto e potrà già chiudere i conti domenica sera al PalaSerradimigni. Gli uomini di Pianigiani controllano per tutta la ripresa, ma smettono di giocare e segnare a tre minuti dalla fine, con Pierre che manda la gara al supplementare. Dove i biancorossi non ci sono più, prendono un parziale di 14-0 ed ora sono sotto 0-2 nella serie. Non basta un James da 28 punti ed un Micov da 21, però entrambi senza più energie nel finale, mentre tra gli ospiti decisivi i 29 di Polonara ed i 21 di Pierre.

Confermate le stesse scelte di gara 1 per entrambi i coach, in un primo quarto già infuocato e con Tarczewski a quota 2 falli e Carter a 3. Sono Micov e Cooley i protagonisti con il pubblico del Forum furioso per alcuni fischi arbitrali, mentre Nunnally porta il primo mini allungo (21-16 all’8’), prima di una fuga più decisa, con il primo lampo firmato James. Il +8 interno viene rintuzzato da Polonara, ma il play di Portland è scatenato e mette un paio di triple da campione, facendo raggiungere all’AX la doppia cifra di vantaggio (45-35 al 15’). La risposta di Sassari è veemente, un 17-2 con Gentile protagonista, per ribaltare tutto, prima di un 6-0 interno per il 53-52 dell’intervallo lungo.

La squadra di Pianigiani parte forte nella ripresa, con Micov di nuovo protagonista, per ridare ai tricolori il +9, per poi aggiornare il massimo vantaggio (81-67 al 28’), quando anche Nunnally, Nedovic e James colpiscono dall’arco, mentre gli ospiti restano nel match con i viaggi in lunetta (29 alla fine del terzo periodo). L’ultimo quarto vede i sardi iniziare a trovare il canestro dalla lunga distanza, soprattutto con Polonara, per tornare a -5, prima che Spissu riporti gli ospiti ad un possesso di ritardo. Dopo l’ottava tripla di James, l’AX non trova più la via del canestro e Sassari, pur sbagliando più di un tiro, si riporta a -3, prima che Pierre colpisca dall’arco per il pareggio a 9”10 dalla sirena. James non riesce a tirare, Nedovic non prende neanche il ferro e si va al supplementare. Dove Milano non c’è più, gli ospiti partono con un 14-0, fanno 2-0 nella serie e vedono la finale ad un passo.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 22:55