Sassi degli ultrà contro il bus del Chieti: la manovra dell’autista evita il replay della tragedia di Rieti     

La squadra che milita nel girone F di serie D bersaglio dei suoi stessi tifosi dopo la sconfitta di Recanati: panico per un finestrino sfondato

La prontezza dell’autista del bus su cui viaggiava il Chieti Calcio ha evitato una tragedia simile a quella accaduta a Rieti, dove qualche settimana fa un uomo morì durante la sassaiola contro il pullman dei tifosi di basket della Estra Pistoia: a dare l’assalto alla squadra gli ultrà della formazione abruzzese.

Sassaiola contro il bus del Chieti

Sono stati attimi di paura e confusione quelli che hanno vissuto ieri i giocatori del Chieti, squadra di calcio che milita nel girone F della serie D. Al rientro da Recanati, dove erano stati sconfitti per 2-0 dalla formazione di casa, il bus del team abruzzese è diventato il bersaglio di una sassaiola da parte di una ventina di persone, probabilmente appartenenti ai gruppi ultrà locali. Il pullman del Chieti è di fatto stato oggetto di un vero e proprio agguato a qualche chilometro dal casello di Loreto dell’autostrada A14.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prontezza dell’autista

Il primo strato di uno dei finestrini del bus è stato sfondato da un sasso e creato il caos a bordo del mezzo. Mentre giocatori, staff tecnico e dirigenti si mettevano al riparo, a salvare la situazione è intervenuto l’autista del mezzo che con grande prontezza ha evitato gli ultrà che stavano provando a fermare il bus occupando la carreggiata, lasciandoseli poi alle spalle. Se la sua manovra non fosse riuscita, molto probabilmente per i giocatori del Chieti sarebbe finita molto peggio. Nessuno, infatti, è rimasto ferito a bordo.

Il precedente di Rieti

La sassaiola segue una settimana di contestazione da parte degli ultrà del Chieti contro la squadra, a rischio retrocessione. Evidentemente i protagonisti di questo episodio di violenza non hanno tratto alcuna lezione da ciò che è accaduto a Rieti lo scorso 19 ottobre. Quel giorno il pullman dei tifosi della Estra Pistoia, squadra di basket della città toscana, venne bersagliato dai sassi lanciati dai supporter della Sebastiani Rieti: un sasso sfondò il vetro e colpì alla testa il secondo autista del mezzo, Raffaele Marinella, uccidendolo. Ora sull’episodio di Chieti indagano polizia e carabinieri: per le forze dell’ordine non dovrebbe essere difficile risalire agli autori del mancato raid.