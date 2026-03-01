Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo–Atalanta accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sfida dal sapore europeo: i neroverdi sono 9° con 35 punti (10V, 5N, 11P; 32 gol fatti, 35 subiti), i bergamaschi 7° a quota 45 (12V, 9N, 5P; 36 segnati, 22 incassati). Equilibrio e intensità attese: per il Sassuolo occasione per allungare la striscia positiva in casa, per l’Atalanta test di maturità esterno nella corsa alle coppe.
- Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta
- Gli indisponibili di Sassuolo-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sassuolo-Atalanta
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sassuolo e Atalanta
Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta
A poche ore dal calcio d’inizio, il Sassuolo dovrebbe riproporre il 4-3-3: spazio a Muric tra i pali, con Coulibaly e Doig sugli esterni e la coppia Muharemovic–Idzes al centro. In mezzo, regia di Matic con Thorstvedt e Kone mezzali; davanti il tridente con Berardi che potrebbe ispirare Pinamonti e Laurienté. Pesano le assenze di Walukiewicz (squalificato) e degli infortunati.
L’Atalanta si orienterebbe sul 3-4-2-1: difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor; corsie a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo la solidità di de Roon ed Ederson. Sulla trequarti, fiducia a Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca. Restano out De Ketelaere e Raspadori, mentre Krstovic non è al meglio: possibile carta Pasalic a gara in corso, con opzione Sulemana per dar gamba sulle fasce.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Muharemovic, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.
Gli indisponibili di Sassuolo-Atalanta
Capitolo assenze pesante su entrambi i fronti. Nel Sassuolo, oltre alla squalifica di Walukiewicz, restano fuori profili utili nelle rotazioni difensive e a centrocampo. Nell’Atalanta, le defezioni sulla trequarti impongono soluzioni creative a supporto di Scamacca, con Pasalic pronto a subentrare se necessario.
- Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione LCA al ginocchio), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione LCA). Squalificati: Walukiewicz (somma di ammonizioni).
- Atalanta – Infortunati: Krstovic (trauma alla testa), Raspadori (problema muscolare al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento interessante per entrambe: il Sassuolo arriva da quattro successi nelle ultime cinque gare, con un’unica frenata contro l’Inter; l’Atalanta è in volo, imbattuta da settimane e solida tra casa e trasferta. Ritmi alti e qualità sulle corsie potrebbero indirizzare la sfida.
|Sassuolo
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
|Atalanta
|ok
|x
|ok
|ok
|ok
Dettaglio risultati recenti:
- Sassuolo
- Sassuolo-Cremonese 1-0
- Pisa-Sassuolo 1-3
- Sassuolo-Inter 0-5
- Udinese-Sassuolo 1-2
- Sassuolo-Verona 3-0
- Atalanta
- Atalanta-Parma 4-0
- Como-Atalanta 0-0
- Atalanta-Cremonese 2-1
- Lazio-Atalanta 0-2
- Atalanta-Napoli 2-1
L’arbitro di Sassuolo-Atalanta
Dirige Matteo Marchetti: in questa Serie A 2025-26 conta 8 direzioni con 30 ammonizioni, 3 espulsioni e 3 rigori concessi (media 4,2 cartellini a gara; un rosso ogni ~2,7 match). Al VAR Nasca, AVAR Doveri; assistenti Cipressa–Politi, IV uomo Mucera. Fischietto dal profilo energico: tolleranza bassa sui contrasti in ritardo e attenzione alle seconde ammonizioni.
- Arbitro: MARCHETTI
- Assistenti: CIPRESSA – POLITI
- IV: MUCERA
- VAR: NASCA
- AVAR: DOVERI
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Sassuolo e Atalanta promette equilibrio e spunti tattici. I neroverdi hanno battuto i bergamaschi 3-0 all’andata e inseguono un raro bis, mentre la Dea arriva con un’imbattibilità lunga e numeri difensivi di alto livello. Storicamente la partita regala gol: nelle ultime 20 sfide l’Atalanta ha spesso colpito con continuità, ma il Sassuolo di Berardi ha armi per far male in transizione. Attenzione alle partenze: i padroni di casa soffrono nei primi 15’, gli ospiti invece sono tra i più ermetici nello stesso intervallo. Sulle corsie si decide molto: Zappacosta e Zalewski spingono, Doig e Berardi possono replicare con tagli e cross. In mezzo, la fisicità di de Roon ed Ederson contro la regia di Matic. Palle inattive e attacchi diretti potrebbero pesare nell’economia del risultato.
- Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide con l’Atalanta; dopo il 3-0 dell’andata insegue la seconda vittoria di fila contro la Dea come nel 2013/14.
- L’Atalanta non ha vinto in tre delle ultime quattro trasferte col Sassuolo (1N, 2P) dopo quattro successi esterni consecutivi.
- Nonostante due clean sheet recenti contro la Dea, il Sassuolo ha concesso in media 2,4 gol nelle ultime 20 sfide dirette.
- La Dea vola: sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, seconda imbattibilità più lunga dietro all’Inter.
- Nelle ultime cinque giornate, solo l’Inter ha raccolto più punti di Sassuolo e Atalanta: entrambe hanno vinto quattro gare.
- Sassuolo senza pareggi da otto turni: quattro vittorie e quattro sconfitte; in caso di successo, sarebbe tris come non accade da marzo 2023.
- Atalanta (58) e Sassuolo (47) tra le squadre con più attacchi diretti del campionato.
- Approcci opposti: il Sassuolo ha incassato più gol nei primi 15′, l’Atalanta è tra chi ne subisce meno nello stesso lasso.
- Berardi uomo-partita all’andata (2 gol e 1 assist): è a quota otto reti in A contro la Dea, primato condiviso tra i giocatori attuali.
- Pasalic insegue un altro sigillo: con un gol supererebbe Gomez e Sorensen (50) salendo al 7° posto dei bomber atalantini in A.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Atalanta
L’Atalanta comanda nel possesso (53,8%) e nella tenuta difensiva (22 gol subiti, 10 clean sheet), mentre il Sassuolo si affida a transizioni e verticalità (45,3% di possesso). Precisione al tiro simile: 46,9% per la Dea, 46,5% per i neroverdi. Bilancio reti: 36-22 per gli ospiti, 32-35 per i padroni di casa.
Giocatori chiave: nel Sassuolo top scorer Berardi (7) davanti a Pinamonti (6), miglior assistman Laurienté (5); più ammonito Thorstvedt (6), espulsi in stagione Matic e Nzola. Nel’Atalanta guida i gol Krstovic (7) su Scamacca (6), assist a quota 3 per Zalewski, Pasalic e Bernasconi; più ammonito de Roon (5). Clean sheet: Muric 6, Carnesecchi 10.
|Sassuolo
|Atalanta
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|10
|12
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|11
|5
|Gol segnati
|32
|36
|Gol subiti
|35
|22
|Media gol subiti/gara
|1,35
|0,85
|Possesso palla (%)
|45,3
|53,8
|Tiri nello specchio
|98
|122
|Precisione tiri (%)
|46,5
|46,9
|Cartellini gialli
|55
|39
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Berardi 7
|Krstovic 7
|Top assist
|Laurienté 5
|Zalewski 3
|Clean sheet portiere
|Muric 6
|Carnesecchi 10
