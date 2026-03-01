Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Atalanta di Serie A 2025-26, 27a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Sassuolo–Atalanta accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sfida dal sapore europeo: i neroverdi sono 9° con 35 punti (10V, 5N, 11P; 32 gol fatti, 35 subiti), i bergamaschi 7° a quota 45 (12V, 9N, 5P; 36 segnati, 22 incassati). Equilibrio e intensità attese: per il Sassuolo occasione per allungare la striscia positiva in casa, per l’Atalanta test di maturità esterno nella corsa alle coppe.

Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

A poche ore dal calcio d’inizio, il Sassuolo dovrebbe riproporre il 4-3-3: spazio a Muric tra i pali, con Coulibaly e Doig sugli esterni e la coppia Muharemovic–Idzes al centro. In mezzo, regia di Matic con Thorstvedt e Kone mezzali; davanti il tridente con Berardi che potrebbe ispirare Pinamonti e Laurienté. Pesano le assenze di Walukiewicz (squalificato) e degli infortunati.

L’Atalanta si orienterebbe sul 3-4-2-1: difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor; corsie a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo la solidità di de Roon ed Ederson. Sulla trequarti, fiducia a Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca. Restano out De Ketelaere e Raspadori, mentre Krstovic non è al meglio: possibile carta Pasalic a gara in corso, con opzione Sulemana per dar gamba sulle fasce.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Muharemovic, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Gli indisponibili di Sassuolo-Atalanta

Capitolo assenze pesante su entrambi i fronti. Nel Sassuolo, oltre alla squalifica di Walukiewicz, restano fuori profili utili nelle rotazioni difensive e a centrocampo. Nell’Atalanta, le defezioni sulla trequarti impongono soluzioni creative a supporto di Scamacca, con Pasalic pronto a subentrare se necessario.

Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione LCA al ginocchio), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione LCA). Squalificati: Walukiewicz (somma di ammonizioni).

– Infortunati: Candé (lesione LCA al ginocchio), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione LCA). Squalificati: Walukiewicz (somma di ammonizioni). Atalanta – Infortunati: Krstovic (trauma alla testa), Raspadori (problema muscolare al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento interessante per entrambe: il Sassuolo arriva da quattro successi nelle ultime cinque gare, con un’unica frenata contro l’Inter; l’Atalanta è in volo, imbattuta da settimane e solida tra casa e trasferta. Ritmi alti e qualità sulle corsie potrebbero indirizzare la sfida.

Sassuolo ok ok ko ok ok Atalanta ok x ok ok ok

Dettaglio risultati recenti:

Sassuolo

Sassuolo-Cremonese 1-0

Pisa-Sassuolo 1-3

Sassuolo-Inter 0-5

Udinese-Sassuolo 1-2

Sassuolo-Verona 3-0

Atalanta

Atalanta-Parma 4-0

Como-Atalanta 0-0

Atalanta-Cremonese 2-1

Lazio-Atalanta 0-2

Atalanta-Napoli 2-1

L’arbitro di Sassuolo-Atalanta

Dirige Matteo Marchetti: in questa Serie A 2025-26 conta 8 direzioni con 30 ammonizioni, 3 espulsioni e 3 rigori concessi (media 4,2 cartellini a gara; un rosso ogni ~2,7 match). Al VAR Nasca, AVAR Doveri; assistenti Cipressa–Politi, IV uomo Mucera. Fischietto dal profilo energico: tolleranza bassa sui contrasti in ritardo e attenzione alle seconde ammonizioni.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: CIPRESSA – POLITI

IV: MUCERA

VAR: NASCA

AVAR: DOVERI

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Sassuolo e Atalanta promette equilibrio e spunti tattici. I neroverdi hanno battuto i bergamaschi 3-0 all’andata e inseguono un raro bis, mentre la Dea arriva con un’imbattibilità lunga e numeri difensivi di alto livello. Storicamente la partita regala gol: nelle ultime 20 sfide l’Atalanta ha spesso colpito con continuità, ma il Sassuolo di Berardi ha armi per far male in transizione. Attenzione alle partenze: i padroni di casa soffrono nei primi 15’, gli ospiti invece sono tra i più ermetici nello stesso intervallo. Sulle corsie si decide molto: Zappacosta e Zalewski spingono, Doig e Berardi possono replicare con tagli e cross. In mezzo, la fisicità di de Roon ed Ederson contro la regia di Matic. Palle inattive e attacchi diretti potrebbero pesare nell’economia del risultato.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide con l’ Atalanta ; dopo il 3-0 dell’andata insegue la seconda vittoria di fila contro la Dea come nel 2013/14.

ha vinto tre delle ultime sei sfide con l’ ; dopo il 3-0 dell’andata insegue la seconda vittoria di fila contro la Dea come nel 2013/14. L’ Atalanta non ha vinto in tre delle ultime quattro trasferte col Sassuolo (1N, 2P) dopo quattro successi esterni consecutivi.

non ha vinto in tre delle ultime quattro trasferte col (1N, 2P) dopo quattro successi esterni consecutivi. Nonostante due clean sheet recenti contro la Dea, il Sassuolo ha concesso in media 2,4 gol nelle ultime 20 sfide dirette.

ha concesso in media 2,4 gol nelle ultime 20 sfide dirette. La Dea vola: sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, seconda imbattibilità più lunga dietro all’ Inter .

vola: sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, seconda imbattibilità più lunga dietro all’ . Nelle ultime cinque giornate, solo l’ Inter ha raccolto più punti di Sassuolo e Atalanta : entrambe hanno vinto quattro gare.

ha raccolto più punti di e : entrambe hanno vinto quattro gare. Sassuolo senza pareggi da otto turni: quattro vittorie e quattro sconfitte; in caso di successo, sarebbe tris come non accade da marzo 2023.

senza pareggi da otto turni: quattro vittorie e quattro sconfitte; in caso di successo, sarebbe tris come non accade da marzo 2023. Atalanta (58) e Sassuolo (47) tra le squadre con più attacchi diretti del campionato.

(58) e (47) tra le squadre con più attacchi diretti del campionato. Approcci opposti: il Sassuolo ha incassato più gol nei primi 15′, l’ Atalanta è tra chi ne subisce meno nello stesso lasso.

ha incassato più gol nei primi 15′, l’ è tra chi ne subisce meno nello stesso lasso. Berardi uomo-partita all’andata (2 gol e 1 assist): è a quota otto reti in A contro la Dea , primato condiviso tra i giocatori attuali.

uomo-partita all’andata (2 gol e 1 assist): è a quota otto reti in A contro la , primato condiviso tra i giocatori attuali. Pasalic insegue un altro sigillo: con un gol supererebbe Gomez e Sorensen (50) salendo al 7° posto dei bomber atalantini in A.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Atalanta

L’Atalanta comanda nel possesso (53,8%) e nella tenuta difensiva (22 gol subiti, 10 clean sheet), mentre il Sassuolo si affida a transizioni e verticalità (45,3% di possesso). Precisione al tiro simile: 46,9% per la Dea, 46,5% per i neroverdi. Bilancio reti: 36-22 per gli ospiti, 32-35 per i padroni di casa.

Giocatori chiave: nel Sassuolo top scorer Berardi (7) davanti a Pinamonti (6), miglior assistman Laurienté (5); più ammonito Thorstvedt (6), espulsi in stagione Matic e Nzola. Nel’Atalanta guida i gol Krstovic (7) su Scamacca (6), assist a quota 3 per Zalewski, Pasalic e Bernasconi; più ammonito de Roon (5). Clean sheet: Muric 6, Carnesecchi 10.

Sassuolo Atalanta Partite giocate 26 26 Vittorie 10 12 Pareggi 5 9 Sconfitte 11 5 Gol segnati 32 36 Gol subiti 35 22 Media gol subiti/gara 1,35 0,85 Possesso palla (%) 45,3 53,8 Tiri nello specchio 98 122 Precisione tiri (%) 46,5 46,9 Cartellini gialli 55 39 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Berardi 7 Krstovic 7 Top assist Laurienté 5 Zalewski 3 Clean sheet portiere Muric 6 Carnesecchi 10

