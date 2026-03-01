Virgilio Sport
Sassuolo-Atalanta: rosso diretto dopo neanche un quarto d'ora per Pinamonti, decisione clamorosa dell'arbitro

Pinamonti rimedia un'espulsione lampo per un intervento su Djimsiti, i neroverdi subito in inferiorità numerica, che polemiche

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ durata appena 15 minuti la partita di Andrea Pinamonti contro l’Atalanta. Con una decisione clamorosa l’arbitro Marchetti lo ha espulso al primo fallo lasciando il Sassuolo in 10 uomini e condizionando la partita.

L’avvio vibrante

La partita era iniziata subito a ritmi alti. Al 10′ cross di Garcia, stacco aereo di Pinamonti ma blocca Carnesecchi. Al 10′ Pasalic pesca Zalewski che scappa alle spalle della difesa neroverde, tocco di destro che esce di pochissimo. Al 12′ ammonito Idzes pr un fallo su Zalewski.

Il rosso a Pinamonti

Al 15′ l’episodio chiave: Pinamonti interviene su Djimsiti sopra la caviglia con i tacchetti: l’attaccante forse neanche vede l’avversario ma per Marchetti il suo intervento è da rosso diretto. Invano il giocatore prova a spiegare che si trattava di una giocata sul pallone. Il Var non interviene e il Sassuolo resta in dieci tra le polemiche. Nonostante l’inferiorità gli emiliani trovano il gol del vantaggio al 23′ con Konè su assist di Laurentiè.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Sassuolo-Atalanta (coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi con Mucera IV uomo, Nasca al Var e Doveri all’Avar) , è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 18 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in A in Como-Fiorentina.

I precedenti di Marchetti con Sassuolo e Atalanta

Per i neroverdi il bilancio con l’arbitro era di due vittorie e 3 ko, con i bergamaschi una vinta, una persa e due pari il bilancio.

