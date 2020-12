Sassuolo, Boga: puntiamo all'Europa

Dopo un inizio di campionato davvero esaltante, condito da punti, emozioni, tanti gol e bel gioco, la corsa del Sassuolo non si è interrotto, ma soltanto rallentata. I neroverdi sono comunque la squadra rivelazione di questa primo quarto di serie A.

Uno dei protagonisti di questo buon inizio è sicuramente Jeremie Boga, che ha parlato a Le Parisien affrontando vari argomenti tra cui il suo approdo al Sassuolo: “”Ho trovato stabilità e si vede nelle mie prestazioni. In neroverde sono stato coinvolto in un progetto a lungo termine. De Zerbi mi dà molta libertà, mi incoraggia a divertirmi in campo. È bello sentirsi desiderati. Quando sei decisivo, sei visto diversamente dai tuoi compagni di squadra”.

Un passaggio anche sugli obiettivi di questa stagione: “La scorsa stagione siamo arrivati ​​ottavi. Puntiamo chiaramente alla qualificazione in Europa League senza porsi limiti”.

OMNISPORT | 21-12-2020 16:20