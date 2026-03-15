Sassuolo-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo–Bologna, derby emiliano con profumo d’Europa nella 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 15 marzo 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I neroverdi sono 9° con 38 punti (11V, 5N, 12P; 35 gol fatti, 38 subiti), i rossoblù 8° a quota 39 (11V, 6N, 11P; 37 gol segnati, 34 incassati). Sfida caldissima per rilanciare ambizioni europee, tra due squadre vicinissime in classifica e reduci da trend recenti alterni.
- Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna
- Gli indisponibili di Sassuolo-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sassuolo-Bologna
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sassuolo e Bologna
Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna
A poche ore dal kick-off, il quadro andrebbe definendosi: il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3 con Muric tra i pali e la linea a quattro guidata da Walukiewicz e Idzes. A centrocampo regia di Matic con Kone e Thorstvedt mezzali, mentre davanti il tridente con Berardi e Lauriente ai lati di Pinamonti resterebbe l’opzione più probabile. Le assenze di Cande e Bologa (infortunati) pesano sulle rotazioni. Il Bologna, privo dello squalificato Ferguson, si orienterebbe sul 4-2-3-1: in difesa spazio a Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; in mediana coppia Moro–Freuler. Sulla trequarti, Orsolini e Cambiaghi ai lati di Sohm, con Dallinga punto di riferimento. Alternative in corsa potrebbero essere Rowe, Castro e Odgaard, mentre Bernardeschi resta carta spendibile a gara in corso.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Dallinga.
Gli indisponibili di Sassuolo-Bologna
Capitolo assenze: il Sassuolo paga dazio soprattutto dietro e sulle corsie, con rientri rinviati sul lungo periodo; qualche alternativa offensiva in meno per via di un infortunio recente. Il Bologna non segnala stop rilevanti, ma la squalifica di Ferguson toglie qualità e inserimenti dalla mezzala: possibile maggior minutaggio per profili duttili sulla trequarti.
- Sassuolo – Infortunati: Cande (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma facciale), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
- Bologna – Infortunati: nessuno di rilievo segnalato. Squalificati: Ferguson (squalifica per cumulo di ammonizioni, 1 giornata).
Le ultime partite giocate
Derby che arriva con stati di forma simili: il Sassuolo ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 (3V, 2P), alternando acuti interni a uno stop pesante; il Bologna ha totalizzato anch’esso 9 punti (3V, 2P), con rendimento solido in trasferta. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.
|Sassuolo
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- Sassuolo
Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1; Lazio-Sassuolo 2-1.
- Bologna
Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Pisa-Bologna 0-1; Bologna-Verona 1-2.
L’arbitro di Sassuolo-Bologna
Dirige il match il signor Bonacina, assistito da Dei Giudici e Fontemurato; IV uomo Marinelli, VAR Serra, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Kevin Bonacina ha arbitrato 7 gare: 1 rigore assegnato, 23 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, per una media di 3,8 cartellini a partita. Dati che suggeriscono un metro piuttosto severo nei duelli a metà campo.
Informazioni interessanti sul match
Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna promette scintille: storicamente i rossoblù vanno a segno con grande continuità contro i neroverdi e arrivano alla sfida dopo una striscia realizzativa lunghissima. Il Sassuolo, però, a Reggio Emilia ha spesso reso la vita complicata al Bologna, con diversi pareggi e pochi scivoloni recenti. Occhio alle partenze: i neroverdi hanno sofferto nei primi 15′, mentre i rossoblù raramente colpiscono in quell’intervallo. Le corsie esterne saranno tema tattico centrale: pochissimi cross su azione per il Sassuolo, volumi altissimi per il Bologna. Tra i singoli, spicca il momento d’oro di Lauriente, coinvolto da settimane in gol e assist, e la curiosa firma inglese di Rowe, al primo centro nel massimo campionato. Equilibrio, dettagli e panchine lunghe potrebbero indirizzare l’esito.
- Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto sfide di A contro il Bologna; dopo l’1-1 dell’andata, possibile doppio pareggio stagionale in vista.
- Il Bologna segna da 18 gare consecutive contro il Sassuolo: striscia-record per il derby, vicina al primato storico del club.
- In casa, il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei con il Bologna: spesso gare bloccate e dal punteggio contenuto.
- Rossoblù solidi nei derby esterni emiliani: otto risultati utili nelle ultime nove trasferte di questo tipo.
- Neroverdi in crescita al MAPEI: tre successi nelle ultime quattro interne e attacco più produttivo.
- Il Bologna ha già 11 ko in campionato: più dello scorso anno nello stesso tratto, segnale di altalena recente.
- Sassuolo vulnerabile nei primi 15′: otto gol subiti; il Bologna non ha ancora segnato in quel segmento.
- Pochi cross su azione per il Sassuolo, volumi elevati per il Bologna: chi imporrà il proprio ritmo sulle fasce?
- Lauriente on fire: coinvolto in reti per quattro gare di fila in A, tra i migliori del periodo nel torneo.
- Rowe ha trovato il primo gol in A nell’ultima giornata: curiosa continuità dopo le reti in Inghilterra lo scorso anno.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Bologna
Possesso e pressing raccontano due filosofie: il Sassuolo viaggia al 44,8% di possesso con PPDA 15,5, il Bologna al 55,1% e PPDA 10,9. Gol fatti/subiti simili (35-38 per i neroverdi; 37-34 per i rossoblù), ma la precisione al tiro premia il Sassuolo (48,2% vs 39,5%). Pulizia difensiva leggermente migliore per il Bologna (8 clean sheet contro 6). Squadre vicine per produzione complessiva, con gli esterni rossoblù molto coinvolti nel volume offensivo.
Giocatori: Berardi guida i neroverdi con 7 gol (poi Pinamonti 6, Lauriente e Kone 5), top assist Lauriente (7). Ammoniti: spiccano Walukiewicz, Thorstvedt a quota 6; rossi per Matic, Pinamonti, Nzola (1). Tra i pali, Muric a 6 clean sheet. Nel Bologna, capocannonieri Orsolini e Castro (7), miglior assist-man Cambiaghi (4). Più sanzionato Miranda (6 gialli); rossi distribuiti (tra cui Skorupski, Heggem, Pobega a 1). Clean sheet: Skorupski 5, Ravaglia 2.
|Sassuolo
|Bologna
|Partite giocate
|28
|28
|Gol fatti
|35
|37
|Gol subiti
|38
|34
|Possesso palla %
|44,8
|55,1
|PPDA (pressione bassa=meglio)
|15,5
|10,9
|Precisione tiri %
|48,2
|39,5
|Tiri totali
|222
|276
|Clean sheet
|6
|8
|Cartellini gialli
|61
|52
|Cartellini rossi
|3
|5
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Bologna?
-
Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Sassuolo-Bologna?
-
Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Sassuolo-Bologna?
-
Il direttore di gara è Kevin Bonacina; assistenti Dei Giudici e Fontemurato, IV Marinelli, VAR Serra, AVAR Pezzuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.