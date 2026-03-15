Sassuolo-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Bologna di Serie A 2025-26, 29a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

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Sassuolo–Bologna, derby emiliano con profumo d’Europa nella 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 15 marzo 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I neroverdi sono 9° con 38 punti (11V, 5N, 12P; 35 gol fatti, 38 subiti), i rossoblù 8° a quota 39 (11V, 6N, 11P; 37 gol segnati, 34 incassati). Sfida caldissima per rilanciare ambizioni europee, tra due squadre vicinissime in classifica e reduci da trend recenti alterni.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

A poche ore dal kick-off, il quadro andrebbe definendosi: il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3 con Muric tra i pali e la linea a quattro guidata da Walukiewicz e Idzes. A centrocampo regia di Matic con Kone e Thorstvedt mezzali, mentre davanti il tridente con Berardi e Lauriente ai lati di Pinamonti resterebbe l’opzione più probabile. Le assenze di Cande e Bologa (infortunati) pesano sulle rotazioni. Il Bologna, privo dello squalificato Ferguson, si orienterebbe sul 4-2-3-1: in difesa spazio a Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; in mediana coppia Moro–Freuler. Sulla trequarti, Orsolini e Cambiaghi ai lati di Sohm, con Dallinga punto di riferimento. Alternative in corsa potrebbero essere Rowe, Castro e Odgaard, mentre Bernardeschi resta carta spendibile a gara in corso.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

V:Sport

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Dallinga.

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Gli indisponibili di Sassuolo-Bologna

Capitolo assenze: il Sassuolo paga dazio soprattutto dietro e sulle corsie, con rientri rinviati sul lungo periodo; qualche alternativa offensiva in meno per via di un infortunio recente. Il Bologna non segnala stop rilevanti, ma la squalifica di Ferguson toglie qualità e inserimenti dalla mezzala: possibile maggior minutaggio per profili duttili sulla trequarti.

Sassuolo – Infortunati: Cande (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma facciale), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Cande (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma facciale), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: nessuno di rilievo segnalato. Squalificati: Ferguson (squalifica per cumulo di ammonizioni, 1 giornata).

Le ultime partite giocate

Derby che arriva con stati di forma simili: il Sassuolo ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 (3V, 2P), alternando acuti interni a uno stop pesante; il Bologna ha totalizzato anch’esso 9 punti (3V, 2P), con rendimento solido in trasferta. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.

Sassuolo ko ok ok ok ko Bologna ko ok ok ok ko

Sassuolo

Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1; Lazio-Sassuolo 2-1.

Bologna

Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Pisa-Bologna 0-1; Bologna-Verona 1-2.

L’arbitro di Sassuolo-Bologna

Dirige il match il signor Bonacina, assistito da Dei Giudici e Fontemurato; IV uomo Marinelli, VAR Serra, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Kevin Bonacina ha arbitrato 7 gare: 1 rigore assegnato, 23 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, per una media di 3,8 cartellini a partita. Dati che suggeriscono un metro piuttosto severo nei duelli a metà campo.

Informazioni interessanti sul match

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna promette scintille: storicamente i rossoblù vanno a segno con grande continuità contro i neroverdi e arrivano alla sfida dopo una striscia realizzativa lunghissima. Il Sassuolo, però, a Reggio Emilia ha spesso reso la vita complicata al Bologna, con diversi pareggi e pochi scivoloni recenti. Occhio alle partenze: i neroverdi hanno sofferto nei primi 15′, mentre i rossoblù raramente colpiscono in quell’intervallo. Le corsie esterne saranno tema tattico centrale: pochissimi cross su azione per il Sassuolo, volumi altissimi per il Bologna. Tra i singoli, spicca il momento d’oro di Lauriente, coinvolto da settimane in gol e assist, e la curiosa firma inglese di Rowe, al primo centro nel massimo campionato. Equilibrio, dettagli e panchine lunghe potrebbero indirizzare l’esito.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto sfide di A contro il Bologna ; dopo l’1-1 dell’andata, possibile doppio pareggio stagionale in vista.

ha vinto solo una delle ultime otto sfide di A contro il ; dopo l’1-1 dell’andata, possibile doppio pareggio stagionale in vista. Il Bologna segna da 18 gare consecutive contro il Sassuolo : striscia-record per il derby, vicina al primato storico del club.

segna da 18 gare consecutive contro il : striscia-record per il derby, vicina al primato storico del club. In casa, il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei con il Bologna : spesso gare bloccate e dal punteggio contenuto.

è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei con il : spesso gare bloccate e dal punteggio contenuto. Rossoblù solidi nei derby esterni emiliani: otto risultati utili nelle ultime nove trasferte di questo tipo.

Neroverdi in crescita al MAPEI: tre successi nelle ultime quattro interne e attacco più produttivo.

Il Bologna ha già 11 ko in campionato: più dello scorso anno nello stesso tratto, segnale di altalena recente.

ha già 11 ko in campionato: più dello scorso anno nello stesso tratto, segnale di altalena recente. Sassuolo vulnerabile nei primi 15′: otto gol subiti; il Bologna non ha ancora segnato in quel segmento.

vulnerabile nei primi 15′: otto gol subiti; il non ha ancora segnato in quel segmento. Pochi cross su azione per il Sassuolo , volumi elevati per il Bologna : chi imporrà il proprio ritmo sulle fasce?

, volumi elevati per il : chi imporrà il proprio ritmo sulle fasce? Lauriente on fire: coinvolto in reti per quattro gare di fila in A, tra i migliori del periodo nel torneo.

on fire: coinvolto in reti per quattro gare di fila in A, tra i migliori del periodo nel torneo. Rowe ha trovato il primo gol in A nell’ultima giornata: curiosa continuità dopo le reti in Inghilterra lo scorso anno.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Bologna

Possesso e pressing raccontano due filosofie: il Sassuolo viaggia al 44,8% di possesso con PPDA 15,5, il Bologna al 55,1% e PPDA 10,9. Gol fatti/subiti simili (35-38 per i neroverdi; 37-34 per i rossoblù), ma la precisione al tiro premia il Sassuolo (48,2% vs 39,5%). Pulizia difensiva leggermente migliore per il Bologna (8 clean sheet contro 6). Squadre vicine per produzione complessiva, con gli esterni rossoblù molto coinvolti nel volume offensivo.

Giocatori: Berardi guida i neroverdi con 7 gol (poi Pinamonti 6, Lauriente e Kone 5), top assist Lauriente (7). Ammoniti: spiccano Walukiewicz, Thorstvedt a quota 6; rossi per Matic, Pinamonti, Nzola (1). Tra i pali, Muric a 6 clean sheet. Nel Bologna, capocannonieri Orsolini e Castro (7), miglior assist-man Cambiaghi (4). Più sanzionato Miranda (6 gialli); rossi distribuiti (tra cui Skorupski, Heggem, Pobega a 1). Clean sheet: Skorupski 5, Ravaglia 2.

Sassuolo Bologna Partite giocate 28 28 Gol fatti 35 37 Gol subiti 38 34 Possesso palla % 44,8 55,1 PPDA (pressione bassa=meglio) 15,5 10,9 Precisione tiri % 48,2 39,5 Tiri totali 222 276 Clean sheet 6 8 Cartellini gialli 61 52 Cartellini rossi 3 5

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Bologna? Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Sassuolo-Bologna? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Bologna? Il direttore di gara è Kevin Bonacina; assistenti Dei Giudici e Fontemurato, IV Marinelli, VAR Serra, AVAR Pezzuto.