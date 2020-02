Sassuolo-Brescia 2019-20: le probabili formazioni

Il Brescia è in una situazione di classifica molto precaria ma il Sassuolo non può permettersi di scherzare con il fuoco: per la tranquillità gli uomini di De Zerbi, che tra l’altro è bresciano, devono respingere l’assalto delle Rondinelle.

Lombardi privi dello squalificato Mateju, si gioca alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, senza tifosi.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Peluso, Muldur, Chiriches, Magnani, Rogerio, Bourabia, Haraslin, Defrel, Raspadori.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zhmral; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Lopez. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Bjarnason, Skrabb, Alfr. Donnarumma, Spalek, Ayé.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 15:15