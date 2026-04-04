Sassuolo-Cagliari, moviola: Pinamonti tante botte e gol decisivo, Var a scoppio ritardato, Palestra super ma non basta

La prova dell’arbitro di Padova Daniele Chiffi al Maipei Stadium nell’anticipo della trentunesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Polso fermo, tanti fischi ma un solo cartellino giallo, molto dialogo con i calciatori, le decisioni spiegate con calma: buona nel complesso la prova dell’arbitro Daniele Chiffi in Sassuolo-Cagliari, anche se ha avuto bisogno del supporto del Var in occasione del rigore per i sardi. Vediamo cosa è successo.

Sassuolo-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Duro scontro dopo soli pochi secondi tra Pinamonti e Deiola: entrambi restano a terra doloranti. Il bomber del Sassuolo va nuovamente a terra al 7′ dopo una zuccata con Jerry Mina. Al 26′ il Cgaliari chiede un rigore per un netto mani di Idzes in area: Esposito protesta con l’arbitro, che aspetta invano un intervento del Var e poi lascia giocare. Aureliano dalla sala di Lissone interviene solo dopo oltre un minuto per richiamare Chiffi all’on field review.

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Rigore a scoppio ritardato

L’arbitro rivede l’immagine al monitor: il braccio è largo e il giocatore del Sassuolo tocca palesemente col dorso della mano. Inevitabile la decisione di Chiffi di concedere il rigore. Dal dischetto Sebastiano Esposito segna il suo quinto gol stagionale. Prima del riposo il Sassuolo si lamenta per un rigore non concesso dopo un mani di Folorunsho ma l’ex Napoli aveva le braccia dietro la schiena e per Chiffi non c’è penalty. Da segnalare la forma strepitosa di Palestra, uno dei pochissimi a salvarsi a Zenica dal disastro azzurro contro la Bosnia.

Il gol annullato e il giallo a Pinamonti

Regolare al 50′ il gol di Ulisses Garcia, il suo primo in A, per l’1-1 del Sassuolo. Al 70′ Lipani segna la rete del 2-1 su assist di Thorsveldt: l’arbitro annulla per fuorigioco dopo segnalazione dell’assistente Cecconi. Il Var, dopo un rapido check, conferma la decisione di campo. Vale invece al 77’ il gran gol di Pinamonti per il sorpasso degli emiliani. Il bomber esulta togliendosi la maglia e viene ammonito. Al 92′ il Cagliari spreca il gol del pari con Obert che, dopo una papera del portiere Muric, sbaglia un gol fatto a porta vuota. Dopo 6′ di recupero finisce 2-1 per il Sassuolo.

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Sassuolo-Cagliari, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita in Atalanta—Napoli.

I precedenti con le due squadre

Erano nove i match diretti dal direttore di gara veneto con il Cagliari protagonista: lo score è di 3 vittorie, 2 pareggio e 4 sconfitte. Con il Sassuolo tredici incroci, con uno score di due vittorie, due pareggi e nove sconfitte.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Garzelli con Massimi IV uomo, Aureliano al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pinamonti