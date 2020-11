Sassuolo, Caputo salta l'Inter

Sarà la super-sfida tra il Sassuolo, secondo in classifica a due punti dal Milan, e l’Inter ferita dal nuovo flop in Champions League ad aprire la nona giornata di Serie A.

I neroverdi precedono in classifica i nerazzurri di tre punti, ma saranno costretti a fare a meno del proprio bomber Francesco Caputo, come anticipato dall’allenatore Roberto De Zerbi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Berardi sta bene, Djuricic si è allenato così così e vedremo domani se partirà dall’inizio o se ci sarà a gara in corso. Caputo, Defrel, Haraslin e Ricci invece sono fuori”.

De Zerbi ha poi commentato la situazione di classifica di Sassuolo e Inter: “Non è che le gerarchie si sono capovolte in Serie A. L’Inter è sempre una squadra fortissima, ma noi siamo vogliosi di fare bene. Occorre essere intelligenti e capire le gare, avendo una propria identità. Ciò che abbiamo acquisito è una mentalità forte”.

OMNISPORT | 27-11-2020 14:39