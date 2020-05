Sassuolo, Carnevali blinda Boga

Boga è uno dei profili più interessanti espressi dal calcio italiano negli ultimi mesi. L'attaccante non sarà riscattato dal Chelsea ma, secondo le parole di Carnevali, non verrà ceduto dal Sassuolo a nessuna delle squadre interessante (Napoli e Roma in prima fila).

"E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno", le parole dell'ad neroverde alla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 09:04