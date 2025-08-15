Via alla Coppa Italia con un match che riporta alla passata serie B, quando emiliani e calabresi hanno avuto modo di incrociarsi e prendersi le misure. Gara a eliminazione diretta

La nuova stagione del Sassuolo prende il via al Mapei Stadium, dove venerdì 15 agosto alle 18.30 i neroverdi affronteranno il Catanzaro nei 32esimi di finale di Coppa Italia. In palio c’è il passaggio al turno successivo e mister Fabio Grosso ha chiesto ai suoi un approccio deciso per partire con il piede giusto.

Sassuolo-Catanzaro, le scelte di Grosso

Il tecnico emiliano ha sottolineato come il gruppo arrivi a questa sfida dopo settimane di lavoro intenso e come la formazione calabrese, nonostante il cambio in panchina, resti un avversario insidioso: “Arriva il Catanzaro che negli ultimi due anni, con due allenatori diversi, ha fatto ottimi campionati. Ora c’è Aquilani, che conosco bene, e stanno riprogrammando per dare continuità. Sappiamo quali rischi comporta questa partita, ma abbiamo le qualità per competere e passare il turno”.

Grosso ha fatto il punto anche sulla rosa: out Thorstvedt, ancora in recupero, e Skjellerup, fermo per un fastidio ma vicino al rientro. Il resto del gruppo è a disposizione, con qualche valutazione finale per capire chi sia nelle condizioni migliori.

Il probabile undici neroverde

Il Sassuolo si presenta con un organico in parte rinnovato e voglioso di riscattare le difficoltà della scorsa stagione. In difesa spazio a Walukiewicz e Romagna davanti a Turati, con Doig e Muharemovic sulle fasce. A centrocampo Koné, Boloca e Lipani dovrebbero garantire dinamismo e copertura, mentre in avanti Berardi e Laurienté agiranno ai lati di Pinamonti, riferimento centrale e uomo chiamato a finalizzare. I

l ritorno in Emilia della punta, dopo i 10 gol con la maglia del Genoa nella passata stagione, sono il regalo del club per puntellare un attacco il cui potenziale è tale da garantire un valore aggiunto anche in serie A.

Il nuovo Catanzaro di Aquilani

Per il Catanzaro si tratta invece dell’esordio ufficiale sotto la guida di Alberto Aquilani. L’allenatore romano dovrà valutare se puntare su un 3-4-2-1 o passare alla difesa a quattro, variando di conseguenza la disposizione degli esterni.

In porta ci sarà Pigliacelli, protetto da Brighenti (o Bettella), Antonini e Di Chiara in caso di retroguardia a tre. Sulle corsie Favasuli e Buso potrebbero agire da quinti, con Pontisso e Petriccione in mezzo. In attacco Pittarello sarà il terminale offensivo, supportato da Iemmello e Liberali, mentre dalla panchina potrebbero arrivare soluzioni come D’Alessandro, Rispoli, Cissé e Alesi per dare respiro alla squadra nella ripresa.

Proprio sull’ex rossonero, acquisto di prospettiva ma anche di sostanza per i calabresi, si è speso il tecnico con parole al miele: “Gli chiedo di non caricarsi di troppe responsabilità. Ha ancora 18 anni. Abbiamo un talento in casa, deve sbocciare con i suoi tempi”. Il sottinteso è che ha tutto per diventare un riferimento del calcio italiano.

Probabili formazioni Sassuolo-Catanzaro

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Buso; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Dove vedere Sassuolo-Catanzaro in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.