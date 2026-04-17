Sassuolo-Como, Grosso dà una lezione a Fabregas: Cesc in crisi e nel mirino dei social. La Juventus e Gasperini ringraziano

Solo un punto nelle ultime tre partite per la squadra lariana che vede sfuggirsi dalle mani la zona Champions e alle spalle ora incalza anche la Roma di Gasperini. Il “profeta” Fabregas nel mirino dei social

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La favola Como è finita?. La sconfitta sul campo del Sassuolo decreta un momento di crisi per la formazione lariana che nelle ultime tre partite è riuscita a raccattare solo un punto. Fabio Grosso e il suo Sassuolo giocano una partita tatticamente perfetta e trovano tre punti che mettono in difficoltà le ambizioni europea della squadra di Cesc Fabregas, che ora finisce anche nel mirino dei social.

Sassuolo-Como: succede tutto in cinque minuti

Una gara di grandissimo equilibrio per poco più di 40 minuti, poi nel finale di primo tempo succede di tutto. A sbloccare il risultato ci pensa Volpato, che imbeccato da Nzola, usa lo scavetto per mandare la palla alle spalle di Butez. Non passa neanche un minuto e la squadra di Grosso trova la rete del raddoppio con Nzola che in questa occasione veste i panni del finalizzatole. Ma le emozioni nel primo tempo non sono finite e prima del duplice fischio dell’arbitro arriva anche la rete di Nico Paz che accorcia le distanze con un colpo di testa decisamente insolito con la palla che si impenna e batte Turati. Nella ripresa è il Sassuolo che ci prova per primo con Volpato che impensierisce Butez. Ma l’occasione più importante è ancora di Paz, controllo super dell’argentino che poi cerca il pallonetto e sulla linea di porta arriva l’intervento super di Turati che cancella un gol che sarebbe stato pazzesco. Nel finale i lariani ci provano ancora ma non spaventano mai i padroni di casa.

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Sassuolo-Como: tutte le emozioni del match

Le accuse a Fabregas

Come spesso succede in Italia, sono i risultati a decidere tutto, anche i giudizi su un allenatore. E così Cesc Fabregas capace di portare il piccolo Como nelle zone alte della classifica, dopo aver fatto il pieno di complimenti, ora finisce sul versante opposto. Dopo la rotonda vittoria con il Pisa, la formazione lariana sta vivendo un momento di grande difficoltà che l’ha allontanata in maniera netta dalla quarta posizione in classifica. Nelle ultime tre uscite è arrivato solo un punto frutto dello 0-0 strappato a Udine, poi la sconfitta in casa contro l’Inter e ora questo passo falso sul campo del Sassuolo che fa decisamente mano.

Ora per Cesc arrivano le accuse dei social: “Fabregas è il nuovo De Zerbi, tanti amichetti pseudo intellettuali ma vincere mai” scrive Matteo. E ancora: “Anche quest’anno è finita la favoletta Como e del maestro Cesc”. E sul tema interviene anche il giornalista Giovanni Capuano: “Bello il Como di Fabregas però in Champions League ci va Allegri“.

Juventus e Roma in agguato

Il sogno Champions League ora si fa più improbabile per il Como a 5 giornate dalla fine. La formazione lariana è al quinto posto in classifica a una sola distanza dalla Juventus che deve scendere ancora in campo per il 33esimo turno nel match contro il Bologna. E alle spalle c’è anche una Roma che potrebbe effettuare il sorpasso per assicurarsi la quinta piazza in classifica. Il passo falso del Como potrebbe dare una mano a Gasperini a superare questo momento di grande difficoltà interno con le polemiche interne con Ranieri, che hanno portato anche a una conferenza decisamente “emotiva” prima del match con l’Atalanta.