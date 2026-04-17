Sassuolo-Como probabili formazioni, Fabregas con Douvikas e Paz per la volata Champions League

Sassuolo-Como di Serie A 2025-26, 33a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto.

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Sassuolo–Como, 33a giornata della Serie A 2025-26, va in scena al MAPEI Stadium – Città del Tricolore venerdì 17 aprile 2026 alle 18.30. Sfida dal peso europeo per i lariani: il Como è 5° con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 56 gol segnati, 26 subiti), mentre il Sassuolo è 11° a quota 42 (12 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 39 gol fatti, 43 incassati). I neroverdi cercano continuità davanti al proprio pubblico, i lariani puntano a blindare la corsa verso l’Europa con possesso alto e difesa solida.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Como

Verso il calcio d’inizio, il Sassuolo dovrebbe confermare un 4-3-3 propositivo ma con scelte obbligate: out per squalifica Berardi e Doig, in infermeria nomi pesanti come Romagna e Pieragnolo (problemi al ginocchio). In avanti potrebbe toccare a Volpato a destra, con Pinamonti riferimento centrale e Laurienté a sinistra; in mezzo regia di Matic, con Koné e Thorstvedt mezzali. Il Como, in piena forma, si orienterebbe su un 4-2-3-1: davanti a Butez linea difensiva solida, doppio schermo Perrone–da Cunha, trequarti di qualità con Diao, Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Restano out Addai (tendine d’Achille) e il duttile Lahdo; possibili rotazioni sulle corsie, ma l’ossatura titolare dovrebbe essere confermata.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Gli indisponibili di Sassuolo-Como

Qualche grana in più per il Sassuolo, che arriva con due squalifiche pesanti sulle corsie offensive e diverse defezioni nel reparto arretrato e in mediana. Il Como perde profondità sulle fasce per le condizioni di Addai e Lahdo, ma conserva il blocco titolare. Nessuna squalifica tra i lariani alla vigilia.

Sassuolo – Infortunati: Romagna (infortunio al ginocchio), Candé (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Vranckx (problema fisico), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore), Bakola (infortunio al ginocchio). Squalificati: Berardi (rosso), Doig (somma di ammonizioni).

– Infortunati: Romagna (infortunio al ginocchio), Candé (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Vranckx (problema fisico), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore), Bakola (infortunio al ginocchio). Squalificati: Berardi (rosso), Doig (somma di ammonizioni). Como – Infortunati: Addai (rottura del tendine d’Achille), Lahdo (problema fisico). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Sassuolo altalenante nell’ultimo periodo, tra sprazzi di qualità e qualche blackout nei finali; il fattore casa potrebbe pesare ma serve solidità. Como in slancio: tre vittorie, un pareggio e lo scivolone pirotecnico con l’Inter confermano aggressività e concretezza, soprattutto nelle ripartenze corte.

Sassuolo ko ko x ok ko Como ok ok ok x ko

Dettaglio degli ultimi cinque risultati:

Sassuolo

Lazio-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Bologna 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Cagliari 2-1; Genoa-Sassuolo 2-1.

Como

Cagliari-Como 1-2; Como-Roma 2-1; Como-Pisa 5-0; Udinese-Como 0-0; Como-Inter 3-4.

L’arbitro di Sassuolo-Como

Dirige Francesco Fourneau, assistenti Barone – Monaco; IV Galipò; VAR Di Paolo; AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 Fourneau ha arbitrato 10 gare: 4 rigori assegnati, 39 ammonizioni, nessun rosso diretto, circa 3,9 cartellini a partita. Fischio spesso severo sui contrasti, ma gestione lineare del vantaggio.

Informazioni interessanti

Il confronto tra Sassuolo e Como profuma di novità e ambizione. All’andata i lariani si sono imposti 2-0 firmando una serata perfetta, ma al MAPEI i neroverdi hanno rialzato la testa nelle ultime uscite. La squadra di Fabregas (Como) ha costruito la propria classifica su pressing alto (PPDA tra i migliori del campionato) e un rendimento esterno da grande, con una lunga striscia positiva fuori casa. Il Sassuolo, invece, ha ritrovato spinta e gol nelle gare interne, spesso con Koné protagonista da incursore e con le giocate di Laurienté e Volpato tra le linee. Occhio a Nico Paz, talento già oltre la doppia cifra per coinvolgimenti, e a Douvikas, terminale che attacca l’area con continuità. Il quadro tattico promette equilibrio: possesso marcato per il Como, transizioni veloci per il Sassuolo, e tanta qualità tra le mezzali e i trequartisti. I piazzati e il recupero palla offensivo potrebbero indirizzare il punteggio.

L’unico precedente in A tra Sassuolo e Como è quello d’andata: 2-0 lariano, con firme di Douvikas e Alberto Moreno .

e è quello d’andata: 2-0 lariano, con firme di e . Sassuolo altalenante: tre ko nelle ultime cinque (1V, 1N), ma entrambe a segno nelle ultime tre: gara potenzialmente aperta.

altalenante: tre ko nelle ultime cinque (1V, 1N), ma entrambe a segno nelle ultime tre: gara potenzialmente aperta. Al MAPEI il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei: rendimento casalingo in netta ripresa.

ha vinto quattro delle ultime sei: rendimento casalingo in netta ripresa. Il Como ha perso solo l’ultima (con l’ Inter ) dopo sette gare utili: raramente incappa in due sconfitte di fila.

ha perso solo l’ultima (con l’ ) dopo sette gare utili: raramente incappa in due sconfitte di fila. In trasferta il Como è imbattuto da sette partite (5V, 2N), con appena due gol subiti: difesa granitica lontano da casa.

è imbattuto da sette partite (5V, 2N), con appena due gol subiti: difesa granitica lontano da casa. Recupero alto decisivo: il Como ha segnato otto reti dopo pressing offensivo, il Sassuolo ne ha realizzate quattro.

ha segnato otto reti dopo pressing offensivo, il ne ha realizzate quattro. Pressione organizzata: PPDA medio del Como 9.1 (più alto pressing in A), Sassuolo penultimo con 15.6.

9.1 (più alto pressing in A), penultimo con 15.6. Koné a un passo dalla storia neroverde: con un altro centro può diventare il terzo centrocampista del Sassuolo a quota 7 in una stagione recente.

a un passo dalla storia neroverde: con un altro centro può diventare il terzo centrocampista del a quota 7 in una stagione recente. Nico Paz ha superato i 30 coinvolgimenti gol nelle ultime due stagioni a 21 anni: tra i top U22 dei big-5 campionati.

ha superato i 30 coinvolgimenti gol nelle ultime due stagioni a 21 anni: tra i top U22 dei big-5 campionati. Douvikas e Nico Paz a quota 11 reti: nel Como in A hanno fatto meglio, in singola stagione, solo Ghiandi (18) e Baldini (13).

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Como

Possesso e pressione dicono Como (61,1% di possesso e PPDA 9,1), verticalità e transizioni raccontano il Sassuolo (45% di possesso, PPDA 15,6). I lariani concedono pochissimo (26 gol subiti, 15 clean sheet con Butez), i neroverdi segnano con più giocatori diversi ma pagano qualche calo difensivo (43 gol concessi). Percentuali al tiro quasi gemelle: 47,3% Como, 47,2% Sassuolo.

Giocatori chiave: per il Sassuolo il capocannoniere è Pinamonti (8), top assist Laurienté (7); più ammonizioni per Walukiewicz (7), 6 clean sheet per Muric. Nel Como doppio capocannoniere Douvikas e Nico Paz (11), re degli assist Jesús Rodríguez (7); cartellini rossi stagionali per Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez e Morata (1 a testa), 15 clean sheet per Butez.

Sassuolo Como Posizione / Punti 11° / 42 5° / 58 Partite giocate 32 32 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 12 / 6 / 14 16 / 10 / 6 Gol fatti / subiti 39 / 43 56 / 26 Possesso palla % 45,0 61,1 Precisione tiro % 47,22 47,31 Clean sheet 6 15 PPDA (pressing) 15,6 9,1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Como? Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Sassuolo-Como? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Como? Francesco Fourneau, assistenti Barone–Monaco; IV Galipò; VAR Di Paolo; AVAR Giua.

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