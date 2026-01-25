Sassuolo-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Cremonese di Serie A 2025-26, 22a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Sassuolo e Cremonese si sfidano domenica 25 gennaio 2026 alle 12.30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia per la 22a giornata di Serie A. È una sfida di metà classifica dal peso specifico importante in chiave salvezza: i neroverdi sono 12° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 23 gol segnati, 28 subiti), i grigiorossi 13° anch’essi a 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte; 20 gol fatti, 28 incassati). Equilibrio e tensione competitiva: vietato sbagliare.

Probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese

A poche ore dal via, il quadro andrebbe verso un Sassuolo in 4-3-3: Muric tra i pali, linea a quattro con Walukiewicz e Doig sugli esterni, coppia centrale Idzes–Muharemovic. In mezzo, regia a Matic con Lipani e Vranckx mezzali. Davanti, si va verso Fadera, Pinamonti, Lauriente. Out Candé, Boloca, Pieragnolo, Volpato; nessuno squalificato segnalato. La Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2 con Audero in porta, terzetto Ceccherini–Baschirotto–Bianchetti, quinti Barbieri e Terracciano, interni Collocolo, Grassi, Vandeputte. In attacco, coppia Bonazzoli–Vardy. Probabili assenti Sanabria e Payero; anche qui, nessuna squalifica allo stato.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Lauriente.

Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Bonazzoli, Vardy.

Gli indisponibili di Sassuolo-Cremonese

Capitolo assenze: nel Sassuolo pesa la lunga lista di infortuni in difesa e tra i creativi, con Candé e Pieragnolo fuori a lungo e Boloca, Volpato ai box. La Cremonese spera nei recuperi ma deve fare i conti con gli acciacchi di elementi chiave come Sanabria e Payero. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre.

Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione LCA), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione LCA), Volpato (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Cremonese – Infortunati: Sanabria (infortunio alla coscia), Payero (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per entrambe: il Sassuolo arriva da due pareggi e tre sconfitte, la Cremonese ha raccolto due pari e tre ko, faticando soprattutto a segnare in trasferta. Gara che potrebbe sbloccarsi su episodi e palle inattive.

Nelle ultime 5 di campionato il Sassuolo ha fatto 2 punti, la Cremonese ne ha totalizzati 2.

Sassuolo

Bologna–Sassuolo 1-1

Sassuolo–Parma 1-1

Sassuolo–Juventus 0-3

Roma–Sassuolo 2-0

Napoli–Sassuolo 1-0

Cremonese

Cremonese–Napoli 0-2

Fiorentina–Cremonese 1-0

Cremonese–Cagliari 2-2

Juventus–Cremonese 5-0

Cremonese–Verona 0-0

L’arbitro di Sassuolo-Cremonese

Dirige Giuseppe Collu. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 9 gare: 5 rigori assegnati, 40 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 4.4 cartellini a partita. Al VAR Ghersini, AVAR La Penna; assistenti Cecconi e El Filali, IV ufficiale Fabbri.

Arbitro: Collu

Assistenti: Cecconi – El Filali

IV: Fabbri

VAR: Ghersini

AVAR: La Penna

Informazioni interessanti sul match

Serie A in equilibrio tra Sassuolo e Cremonese: la storia recente racconta di bilanci pari e incroci spesso senza compromessi al MAPEI. I neroverdi hanno rallentato nelle ultime uscite, segnando poco, ma restano pericolosi nei primi 15 minuti. I grigiorossi, solidi dietro, faticano in trasferta e in avvio di gara subiscono quanto i padroni di casa. Occhio a Pinamonti, ancora a caccia del gol casalingo, e alla coppia Bonazzoli–Vardy, incisiva soprattutto lontano da Cremona. Le palle inattive potrebbero pesare: qualità al cross per Vandeputte e strappi di Lauriente sulle corsie. In un contesto di classifica corto, ogni dettaglio può valere un balzo avanti significativo.

Perfetto equilibrio in A tra Sassuolo e Cremonese : una vittoria per parte e un pari, cinque gol segnati da entrambe.

e : una vittoria per parte e un pari, cinque gol segnati da entrambe. All’andata finì 3-2: i grigiorossi sognano il bis stagionale, impresa che non riesce dai tempi del Padova 1995/96.

1995/96. Al MAPEI niente mezze misure nei precedenti tra i club: sei gare tra A, B e C, tre successi per parte.

Nelle ultime 15 sfide tra neopromosse, la squadra di casa è rimasta imbattuta 13 volte: fattore campo spesso decisivo.

Sassuolo a secco da tre turni: solo due volte in A è rimasto senza gol per quattro gare di fila.

a secco da tre turni: solo due volte in A è rimasto senza gol per quattro gare di fila. Nell’anno solare 2026 i neroverdi hanno finora segnato appena una rete e raccolto un punto.

Cremonese senza gol nelle ultime quattro trasferte: rischio di striscia-record negativa alla quinta.

senza gol nelle ultime quattro trasferte: rischio di striscia-record negativa alla quinta. Primo quarto d’ora caldo: il Sassuolo segna spesso all’inizio, ma entrambe sono tra le più colpite nello stesso segmento.

segna spesso all’inizio, ma entrambe sono tra le più colpite nello stesso segmento. Pinamonti : quattro reti in campionato, tutte lontano dal MAPEI. L’ultima in casa risale all’aprile 2024.

: quattro reti in campionato, tutte lontano dal MAPEI. L’ultima in casa risale all’aprile 2024. Bonazzoli in esterna incide di più: sei degli ultimi otto gol in A sono arrivati fuori casa.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Cremonese

Possesso simile: Sassuolo 45,3% vs Cremonese 45,8%. Neroverdi con 23 gol fatti e 28 subiti, grigiorossi a 20 segnati e 28 incassati. Precisione al tiro: 46,4% Sassuolo, 47,8% Cremonese. PPDA: 15,1 contro 14,9 (pressing leggermente più alto degli ospiti). Clean sheet: 4 a 6 per la Cremonese. Cross: meglio il Sassuolo per accuratezza (27,4% vs 21,0%).

Marcatori: Pinamonti e Berardi 4 ciascuno per il Sassuolo; Bonazzoli e Vardy 5 per la Cremonese. Assist: Volpato 4 e Lauriente 3 tra i neroverdi; Vandeputte 4 per i grigiorossi. Fair play: più ammoniti – Thorstvedt (5) e Payero (6). Rossi: Koné 1 (Sassuolo, doppia ammonizione), Ceccherini 1 (Cremonese). Clean sheet portieri: Muric 4, Audero 6.

Sassuolo Cremonese Partite giocate 21 21 Vittorie 6 5 Pareggi 5 8 Sconfitte 10 8 Gol fatti 23 20 Gol subiti 28 28 Possesso palla (%) 45,3 45,8 Tiri nello specchio 77 64 Precisione tiri (%) 46,4 47,8 Clean sheet 4 6 Cartellini gialli 45 44 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Pinamonti/Berardi 4 Bonazzoli/Vardy 5 Top assist Volpato 4 Vandeputte 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Cremonese? Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Sassuolo-Cremonese? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Cremonese? Giuseppe Collu; assistenti Cecconi–El Filali, IV Fabbri, VAR Ghersini, AVAR La Penna.