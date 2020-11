Sassuolo, De Zerbi ne recupera due

Il Sassuolo ormai non si può nemmeno definirla come sorpresa del nostro campionato, anche se vedere la squadra di Roberto De Zerbi lì da sola al secondo posto fa sempre una certa impressione. Stupore, per meglio dire.

E dopo la vittoria sorprendente contro il Napoli, il Sassuolo giocherà domani nell’anticipo di Serie A contro l’Udinese. In conferenza stampa, l’allenatore neroverde ha dato una grande notizia a tifosi e fantallenatori.

“Berardi e Caputo sono della partita, sono recuperati, poi vedremo che minutaggio avranno a disposizione, se partiranno da titolari. Stesso discorso per Boga e Defrel, che hanno cinque giorni di allenamenti in più sulle gambe e sono pronti, possono essere in caso utilizzati dall’inizio. Toljan si sta riaggregando alla squadra, non so se è già pronto, Magnanelli è ancora out”.

Insomma, in una sfida sulla carta meno proibitiva di quella di Napoli, il Sassuolo ritrova anche i suoi due migliori giocatori.

OMNISPORT | 05-11-2020 16:13