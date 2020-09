Sassuolo, De Zerbi preoccupato per Boga

De Zerbi, tecnico del Sassuolo, non è ancora certo di poter contare su tutti i suoi big per tutta la stagione. In particolare preoccupazione sulla permanenza del talentuoso Boga (cercato da diversi club, soprattutto esteri).

“Non ho ricevuto rassicurazioni dalla società ma è questione di abitudine. Siamo una delle poche squadre che ha ricevuto diverse richieste per i nostri giocatori, dobbiamo viverle come gratificazioni e i giocatori come eventuali possibilità ma senza mai trascurare il club che ci dà da mangiare e ci mette in vetrina portandoci in nazionale”, le parole di De Zerbi a Sky Sport

OMNISPORT | 21-09-2020 08:52