Sassuolo, De Zerbi: rivoglio una squadra brillante

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che domani sera ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi. La Squadra neroverde è sicuramente una tra le rivelazioni più positive di questo inizio campionato.

Quinto posto in classifica con 19 punti, quarto miglior attacco e quarta miglior difesa della serie A, insomma un biglietto da visita di tutto rispetto, anche se, proprio il tecnico degli emiliani, intervenuto oggi nella consueta conferenza stampa, chiede ai suoi qualcosa di più: “Torno a ripetere che abbiamo dei giocatori fondamentali che sono fuori, c’è anche chi sta giocando e non è in grande condizione, dobbiamo ritrovare un’alta qualità di gioco. Stiamo soffrendo meno, siamo più solidi mentalmente, abbiamo altre 4 partite da qui alla sosta e dobbiamo sì pensare alla classifica ma dobbiamo soprattutto pensare a tornare brillanti, vogliosi, creare palle gol e continuare a subirne poche”.

Questo il diktat di De Zerbi che domani sera ritroverà il Benevento, sua ex squadra nella stagione 2017/2018 quando sostituì Baroni, ma non riuscì ad evitare la retrocessione in B.

OMNISPORT | 10-12-2020 16:20