Sassuolo, De Zerbi: "Tornano Caputo, Defrel e Chiriches"

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Il suo Sassuolo sta continuando a sorprendere ma per l’allenatore è fondamentale soprattutto ritrovare tutti i giocatori infortunati.

Ed i segnali che lancia lui stesso alla vigilia vanno proprio in questa direzione. A partire dal rientro di Ciccio Caputo… “Sì rientra Caputo, ma rientrano anche Defrel e Chiriches. Stanno bene, li ho visti bene di salute, poi bisognerà capire se partiranno dall’inizio o no. Ma sono tre recuperi fondamentali per noi. Adesso siamo tutti al completo, tranne Romagna e Ricci, che si è infortunato negli scorsi giorni”.

Una buona notizia per il Sassuolo e anche per tantissimi fantallenatori sparsi in Italia, che aspettavano Caputo da tempo. “Se sottovalutiamo la Fiorentina domani perdiamo, l’ho già detto alla squadra. Dobbiamo affrontare questa partita come se stessimo giocando contro la prima in classifica”.

Questo poi il commento di De Zerbi sulla situazione negativa che sta vivendo la Fiorentina.

OMNISPORT | 15-12-2020 15:49