Sassuolo, De Zerbi verso il rinnovo

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha svelato il futuro di Berardi: "È un campione, l’abbiamo sempre detto. È stato richiesto da tante società sul mercato, ma non lo abbiamo voluto cedere. E lui è rimasto volentieri con noi, dando ragione a tutti e due, visto che sta facendo cose straordinarie".

Sul futuro di De Zerbi: "A brevissimo parleremo di rinnovo. Fino a oggi abbiamo avuto altre priorità, ma adesso affronteremo il tema legato alla parte sportiva. Se De Zerbi vorrà rinnovare, per noi non ci saranno problemi: in due minuti si può fare tutto", sono le parole riportate da Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 18:08