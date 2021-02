Sassuolo, distrazione muscolare alla coscia per Boga

Il Sassuolo perde Jeremie Boga. L’esterno ivoriano si è infortunato nella partita dello scorso weekend contro lo Spezia, peraltro persa dalla sua squadra per 1-2.

L’ex Chelsea ha lasciato il campo al 39′. Gli esami a cui si è sottoposto hanno rivelato un problema muscolare, una distrazione alla coscia sinistra, come ha comunicato il club: “Fermo Jeremie Boga per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra”.

I tempi di recupero sembrano ancora da chiarire, ma sembra che sarà necessario uno stop di almeno una decina di giorni prima di rivalutare la situazione.

Difficile rivederlo in campo per le sfide contro Sassuolo e Bologna, l’obiettivo potrebbe essere il ritorno per il match del 26 febbraio contro il Torino.

OMNISPORT | 10-02-2021 19:27